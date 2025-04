Cómo reclamar el Bono de Guerra para pensionados en abril 2025: cumple con los requisitos para cobrar Bs. 3.510 de Patria hoy

Es importante que los beneficiarios sepan cómo reclamar el Bono de Guerra para pensionados en abril de 2025. Desde el día 21 de este mes, los adultos mayores están cobrando el importante subsidio de 3.510 bolívares en Venezuela. Durante el retiro de los fondos, que se hace mediante el Sistema Patria, deberás transferir el dinero a tu cuenta bancaria con el fin de que, posteriormente, puedas usarlo.

Sobre el proceso de entrega del Bono de Guerra para pensionados, el régimen de Nicolás Maduro indicó que esta se realiza de manera gradual y directa en favor de los venezolanos, quienes deben seguir una serie de pasos en el Sistema Patria si quieren contar con la plata. Los usuarios tienen la posibilidad de aceptar y trasladar el beneficio en el momento que deseen.

¿Cómo reclamar el Bono de Guerra para pensionados en abril 2025?

Todos los beneficiarios pueden reclamar el Bono de Guerra para pensionados de la siguiente forma:

Accede al Sistema Patria con tu número de cédula y contraseña

En la página de inicio, haz clic en "protección social"

Pulsa en "aceptar" para reclamar el Bono de Guerra

Inmediatamente después, la plataforma te notificará que recibiste el bono

Luego, ve a la sección "monedero" y selecciona la opción "retiro de fondos"

Ahora, elige el monedero de origen, el monto a transferir y la cuenta bancaria de destino previamente registrada.

Finalmente, pulsa "continuar" y "aceptar" para confirmar la operación.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el Bono de Guerra para pensionados?

Entre los requisitos para cobrar el Bono de Guerra, está el ser pensionado del IVSS o Amor Mayor. Del mismo modo, es fundamental encontrarse registrado en el Sistema Patria.

¿Qué tengo que hacer para que me llegue el Bono de Guerra?

Para que te llegue el Bono de Guerra, tienes que verificar que tu celular esté vinculado a un solo usuario en la plataforma. Del mismo modo, es imprescindible que tu número telefónico se encuentre asociado en el Sistema Patria y el banco de tu preferencia.

Al respecto, el Sistema Patria exige que los venezolanos no realicen transferencias de fondos o gasolina subsidiada a personas que no forman parte de su núcleo familiar. Por otro lado, si eres de las personas que no mantienen actualizadas sus datos personales y laborales, es importante que comiences hacerlo de forma periódica.

¿En qué fecha pagan el Bono de Guerra a los pensionados?

Desde el lunes 21 de abril de 2025, están pagando el Bono de Guerra a los pensionados. Esta fecha fue confirmada por el Sistema Patria y otras entidades del Gobierno mediante las redes sociales.