¿Cuánto cuesta estudiar medicina en el Tec de Monterrey?

El Tec de Monterrey o Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) es una de las universidades privadas más prestigiosas de México y de toda América Latina, especialmente en carreras tan demandadas como las de medicina. No obstante, también es conocida por sus altos precios. ¿Cuánto cuesta estudiar allí? Revisa aquí estos y otros detalles sobre esta gran casa de estudios.

La calidad del Tecnológico de Monterrey se refleja en sus destacadas posiciones en rankings internacionales; por ejemplo, es considerada la mejor universidad de México y la cuarta de la región en el QS Latin America University Rankings 2022.

Aunque puede pensarse que estudiar en el Tec es todo un lujo, también existen varios programas de becas de hasta el 100% para ingresar a estudiar en sus instalaciones, y aquí te hablaremos de uno de ellos.

¿Qué carreras de medicina hay en el Tec de Monterrey?

La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey ofrece cinco carreras:

LBC - Licenciado en Biociencias

LNB - Licenciado en Nutrición y Bienestar Integral

LPS - Licenciado en Psicología Clínica y de la Salud

MC - Médico Cirujano

MO - Médico Cirujano Odontólogo.

Cada carrera tendrá una duración distinta, dividida en fases de exploración, enfoque y especialización. Las carreras de Biociencias y Nutrición duran 8 semestres; la de Psicología, 9 semestres; la de Médico Cirujano Odontólogo, 10 semestres; y la de Médico Cirujano es la más extensa con 12 semestres.

La carrera de Médico Cirujano Odontólogo es una de las opciones de medicina disponibles en el Tec Monterrey. Foto: tec.mx

¿Cuánto cuesta estudiar en el Tec de Monterrey?

El Tec de Monterrey es una institución educativa de costos elevados con respecto al promedio en México. Para empezar, la cuota del proceso de admisión tiene un costo de 1.500 pesos y no es reembolsable en caso de no ser admitido o no continuar con el proceso. También se debe pagar una cuota de anticipo de colegiatura, la cual varía según la modalidad de ingreso (prepa TEC, otras preparatorias o estudiantes extranjeros).

La colegiatura del Tec Monterrey varía según el campus de la institución en el que se estudia. A continuación, te dejamos los montos por crédito y materia de tres créditos en los campus donde hay carreras de Medicina disponibles, bajo el actual plan Tec21:

Tec Monterrey Costo (un crédito) Cotización materia de 3 créditos Campus Monterrey 7.436 pesos 22.317 pesos Campus Ciudad de México 7.139 pesos 21.417 pesos Campus Guadalajara 7.206 pesos 21.618 pesos

La carrera de Médico Cirujano tendrá montos diferentes en cada caso:

Tec Monterrey Costo (un crédito) Cotización materia de 3 créditos Campus Monterrey 7.439 pesos 22.317 pesos Campus Ciudad de México 7.850 pesos 23.550 pesos Campus Guadalajara 7.923 pesos 23.769 pesos

De esta manera, el costo de un semestre de 18 créditos (cantidad promedio) para una carrera de medicina en el Tecnológico de Monterrey puede ir desde los 128.502 pesos (en el campus de la Ciudad de México) hasta los 142.614 pesos (Médico Cirujano en el campus Guadalajara).

Los montos a pagar cada semestre se pueden dividir en cinco cuotas mensuales, cada una de entre 25.700 a 28.522 pesos. Además, se deben tomar en cuenta los pagos del seguro estudiantil (SCOL) de 1.845 pesos, y del seguro de gastos médicos (SGMM) por 2.950 pesos (cobertura máxima por 4.450 pesos).

Con todo esto en mente, el costo de estudiar una carrera profesional de 8 semestres en el Tec Monterrey sobrepasa el millón de pesos en el mejor de los casos.

El Tec Monterrey es una de las universidades mejor evaluadas de México y América Latina. Foto: tec.mx

¿Qué se necesita para entrar al Tec de Monterrey?

El proceso de admisión al Tecnológico de Monterrey consta de los siguientes pasos:

Estudiantes de PrepaTec

Actualiza tus datos en MiTec. Algunas carreras requieren que presentes requisitos adicionales. Completa tu expediente en la página de Solicitud Tec con los documentos solicitados. Revisa la fecha de entrega de tu resultado de admisión. Ese día, el Comité de Admisiones emitirá el dictamen de tu proceso. Cubre el pago de anticipo de colegiatura. Luego, revisa el calendario de eventos e inscríbete. Si vas a estudiar una carrera de salud, realiza a tiempo tus evaluaciones iniciales.

Estudiantes de otras prepas

Regístrate y llena tu solicitud de admisión en línea. Asegúrate de cumplir con los requisitos exigidos en Solicitud Tec y envía tu currículum y un ensayo. Cubre la cuota del proceso de admisión. Programa y presenta tus pruebas. Revisa la fecha de entrega de tu resultado de admisión. Ese día, el Comité de Admisiones emitirá el dictamen de tu proceso. Si tu resultado fue positivo, paga el anticipo de colegiatura. Luego, revisa el calendario de eventos, inscríbete y agenda tus evaluaciones.

¿Cómo obtener una beca del 100% en el Tec de Monterrey?

El Tecnológico de Monterrey también ofrece becas del 100% para estudiar alguna de sus carreras. Se trata del programa Líderes del Mañana y su convocatoria está abierta hasta el 28 de febrero de 2023. Los requisitos a cumplir son los siguientes:

Estudiantes de hasta 22 años.

Con capacidades cognitivas, de liderazgo social y de ejecución sobresalientes.

Que requieren apoyo financiero del 100% para estudiar en el Tec de Monterrey.

Con promedio mayor o igual a 90 / 100 en los estudios completos acumulados de los primeros dos años cursados en preparatoria (preparatorias de 3 años), o su equivalente de acuerdo a la modalidad de estudios. Para este promedio no se toman en cuenta las materias extracurriculares.

De nacionalidad mexicana y sin estudios profesionales.

Emprendedores con iniciativas que se materialicen en proyectos de liderazgo social y desarrollo comunitario que sean comprobables y mejoren a México.

Personas interesadas en asumir un compromiso de reciprocidad, desde el primer semestre, para apoyar a otras y otros jóvenes con sus mismas circunstancias, una vez que se gradúen.

Además de reunir los requisitos, quienes sean preseleccionados deben terminar el proceso de admisión con una evaluación de 72 puntos o más en la Prueba de Admisión en Línea (PAL). Para registrarte, haz clic en este enlace.