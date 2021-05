¿Qué partidos de fútbol se juegan hoy? Horarios y dónde ver en vivo

¿Qué partidos de fútbol hay hoy martes 04 de mayo? Sigue minuto a minuto los resultados de los partidos televisados más importantes que se juegan hoy. Conoce los horarios, cómo y dónde ver la transmisión en vivo desde Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Chile, Perú), España y Estados Unidos.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Manchester City vs. PSG, Defensa y Justicia vs. Palmeiras, Melgar vs. Athletico-PR, Cruz Azul vs. Toronto FC. Revisa el calendario completo de fútbol para hoy a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy martes 04 de mayo

Champions League

Hora Partido TV 14.00 Manchester City vs. PSG ESPN. ESPN 2

Copa Libertadores

Hora Partido TV 17.15 Santos vs. The Strongest Fox Sports 2 17.15 Atlético Mineiro vs. Cerro Porteño Fox Sports 17.15 Unión La Calera vs. Vélez Sarsfield Conmebol TV 19.30 LDU Quito vs. Flamengo Fox Sports 2 19.30 Barcelona SC vs. Boca Juniors ESPN 2 19.30 Defensa y Justicia vs. Palmeiras ESPN

Copa Sudamericana

Hora Partido TV 17.15 Bahia vs. Independiente ESPN Play, DirecTV Sports 17.15 Metropolitanos vs. Aucas DirecTV Sports 19.30 Melgar vs. Athletico-PR DirecTV Sports 21.00 Palestino vs. Newell’s Old Boys ESPN 3, DirecTV Sports

Liga de Campeones Concacaf