Van a pagar la beca de Concurso 2025: el plan del Ifarhu que permitirá abrir las inscripciones de este año en Panamá

Hay novedades de la beca de Concurso 2025. El Ifarhu desea que más estudiantes de Panamá puedan inscribirse en el programa que reconoce el buen rendimiento académico. Para lograr esto, la institución solicitará mayor cantidad de recursos.

Dicha situación se produce porque el Ifarhu planea utilizar parte del los fondos correspondientes al año 2025 para saldar los pagos que aún están pendientes. Sin embargo, la entidad tendrá que modificar su presupuesto antes de poner en marcha las inscripciones de la beca de Concurso 2025.

Beca de Concurso 2025: ¿en qué consiste el plan del Ifarhu que permitirá abrir las inscripciones?

El Ifarhu confirmó que solicitará recursos adicionales para abrir las inscripciones de la beca de Concurso 2025 y el resto de beneficios. En los últimos días, el organismo panameño anunció que más estudiantes van a poder inscribirse este año en los distintos programas que ofrece en la actualidad y, posteriormente, retirar el dinero.

Esta decisión la dio a conocer el Ifarhu en un comunicado. A través de un pronunciamiento, la institución liderada por Gabriel Cajiga señaló que planea redirigir más de 55 millones de balboas del presupuesto de este año con el objetivo de cubrir los pagos pendientes del 2024 y anteriores. Sin embargo, para no afectar a los alumnos que se registrarán por primera vez en el 2025, el ente necesitará mayor cantidad de dinero.

Esta iniciativa, sin embargo, aún debe ser revisada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Posteriormente, el Ifarhu tendrá que presentarla ante la Asamblea Nacional para su aprobación definitiva por parte de la Comisión de Presupuesto. Si llega concretarse, la medida beneficiará a todos los estudiantes con becas y ayudas económicas vigentes, así como aquellos que iniciaron sus trámites en 2022, 2023 o a comienzos de 2024. Además, los universitarios en Panamá y el extranjero también serán incluidos.

¿Por qué no se han abierto las inscripciones del concurso de becas del Ifarhu 2025?

No se han abierto las inscripciones del concurso de becas del Ifarhu 2025 porque el Gobierno de José Raúl Mulino quiere saldar las deudas de años anteriores antes de sumar a nuevos beneficiarios. De acuerdo con Gabriel Cajiga, carece de sentido poner en marcha el registro cuando varios estudiantes aún esperan los pagos.

"Estamos pendientes del último pago del 2024, tanto para becarios vigentes como los nuevos. Esa deuda nos llama a no abrir un concurso nuevo en el 2025. ¿Cómo podemos comprometernos con más estudiantes si se debe? Sentimos que, moralmente, no era lo correcto. Durante los primeros 15 días de enero, normalmente, se abría el Concurso de Becas 2025, pero, con una deuda tan importante, no veíamos cómo la institución pudiera abrir un concurso. Dadas las circunstancias especiales y la situación difícil en la que nos encontramos, sentimos que no era lo correcto", explicó Cajiga en una entrevista con Telemetro.

En Panamá, la inscripción para el concurso de becas del Ifarhu iniciaba durante el mes de enero. Sin embargo, ante la compleja situación económica que enfrenta la entidad, la convocatoria fue aplazada.

¿Cuáles son los requisitos de la beca de Concurso?

En la página web del Ifarhu, se detallan los requisitos de la beca de Concurso: