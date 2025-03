El Ifarhu no quiere abrir las inscripciones para esta indispensable beca: ningún panameño podrá registrarse en el 2025

El Ifarhu decidió no abrir las inscripciones de una trascendental beca para el año 2025. Lastimosamente, la crisis económica de la institución impide que los estudiantes de Panamá puedan registrarse en el programa que premia el buen rendimiento de los alumnos.

Recientemente, Gabriel Cajiga, el director del Ifarhu, recalcó que el organismo va a priorizar la entrega de los pagos atrasados. Este anuncio ha generado preocupación entre los estudiantes y sus familias, quienes esperaban el comienzo de las inscripciones para acceder a oportunidades educativas, como la tan importante beca de concurso.

Ifarhu: ¿cuál es la indispensable beca para lo que no se abrirán inscripciones?

Para la beca de concurso 2025, no se abrirán las inscripciones hasta un próximo aviso, según informó Gabriel Cajiga. El director del Ifarhu dejó en claro que los estudiantes no se podrán registrar hasta que se salden los pagos pendientes.

¿Por qué el Ifarhu no abrirá las inscripciones para la beca de concurso 2025?

Porque el Ifarhu desea pagar los desembolsos pendientes antes de abrir las inscripciones para la beca de concurso 2025. De acuerdo con Gabriel Cajiga, el Gobierno de Panamá no consideró pertinente que más estudiantes se conviertan en beneficiarios cuando hay otros alumnos que, hasta el momento, no reciben los fondos.

"Estamos pendientes del último pago del 2024, tanto para becarios vigentes como los nuevos. Esa deuda nos llama a no abrir un concurso nuevo en el 2025. ¿Cómo podemos comprometernos con más estudiantes si se debe? Sentimos que, moralmente, no era lo correcto. Durante los primeros 15 días de enero, normalmente, se abría el Concurso de Becas 2025, pero con una deuda tan importante no veíamos cómo la institución pudiera abrir un concurso. Dadas las circunstancias especiales y la situación difícil en la que se encuentra la institución, sentimos que no era lo correcto", explicó Cajiga en entrevista con Telemetro.

¿Cómo verificar el Concurso de Becas Ifarhu 2024?

Para verificar si fuiste seleccionado en el Concurso de Becas del Ifarhu 2024, debes seguir estos pasos:

Accede al sitio web oficial del concurso del 2024: www.ifarhuconcurso.gob.pa.

Elige entre "cédula panameña" o "pasaporte extranjero"

Introduce tu número de cédula y la contraseña que se te asignó al momento de la inscripción

Haz clic en "verificar".

*Cabe recordar que aún no se puede verificar el Concurso de Becas del Ifarhu 2025.

¿Cuál es el promedio para mantener la beca de concurso?

Para mantener la beca otorgada por el Concurso General, es fundamental que el estudiante obtenga un promedio final de, al menos, 4,2 al concluir el año académico. De no alcanzar esta calificación, el Ifarhu procederá con la cancelación del beneficio. Esta medida busca asegurar que los beneficiarios cumplan con un estándar académico que respalde su buen rendimiento en Educación Básica General y Educación Media.