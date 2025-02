PASE-U 2024: fecha y monto del tercer pago para estudiantes de primaria en Panamá

El Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) ha comenzado a realizar los pagos a los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) para el año escolar 2024. Este programa está diseñado para brindar apoyo a alumnos de educación primaria, premedia y media, y establece requisitos específicos que los interesados deben cumplir para acceder a este beneficio.

El Meduca, en colaboración con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), ha definido los requisitos académicos y de asistencia que los estudiantes deben cumplir para acceder a los beneficios económicos. Asimismo, se han dado a conocer las fechas y los montos oficiales de pago destinados a los alumnos de educación primaria.

¿Cuándo se pagará el tercer pago del PASE-U 2024 para estudiantes de primaria?

El Meduca de Panamá aún no ha comunicado la fecha precisa para el tercer y último desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) correspondiente al año 2024.

Las autoridades del Meduca y del Ifarhu tienen previsto anunciar en los próximos días la fecha correspondiente al tercer pago. Se aconseja a los beneficiarios estar atentos a las comunicaciones oficiales de ambas instituciones, a fin de recibir información actualizada sobre el calendario de desembolsos.

¿De cuánto es el monto del tercer pago del PASE-U para estudiantes de primaria?

En el caso del nivel primario, el monto total asciende a B/.270, lo que se traduce en B/.90 cada trimestre. El Meduca anunciará en breve el nuevo nombre del beneficio, que pasará a denominarse Programa de Apoyo Económico (PAE). Este programa proporciona a los estudiantes una asignación anual, la cual se distribuye en tres pagos.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el tercer pago del PASE-U?

Para acceder al programa PASE-U, los estudiantes deben satisfacer una serie de criterios definidos por el IFARHU y el Ministerio de Educación. Los requisitos fundamentales incluyen:

Aprobar todas las materias del año escolar.

Cumplir con la asistencia mínima exigida por el Meduca.

Mantener una buena conducta escolar.

Los acudientes deben participar en reuniones académicas y estar involucrados en la educación del estudiante.

Es fundamental que quienes perciben su pago mediante la tarjeta clave social revisen su estado y, de ser necesario, procedan a activarla. Esta acción es crucial para prevenir inconvenientes durante el proceso de desembolso.

¿Se debe activar la tarjeta clave social para recibir el tercer pago del PASE-U?

El IFARHU ha aclarado en su sección de preguntas frecuentes que la tarjeta clave social, utilizada para el depósito de la beca PASE-U a ciertos estudiantes, no requiere activación para el tercer pago del año 2024. Esta medida se fundamenta en que el documento permanece activo, incluso si no hay saldo en la cuenta, y no se bloquea durante las vacaciones.