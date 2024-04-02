HOYSuscripcion LR Focus

Lo sorprendente del Seguro Social: reciben pagos sin haber trabajado en EE. UU.

Existen ciertos reglamentos en la ley de Estados Unidos que permiten que individuos que nunca contribuyeron al Seguro Social puedan recibir pensiones.

Descubre la manera en que podrías pertenecer al Seguro Social de Estados Unidos sin haber trabajado ahí. Foto: composición LR/Freepik
En Estados Unidos es ampliamente reconocido que las normas para obtener una pensión son rigurosas. Pueden volverse aún más difíciles debido a ciertos requisitos, hasta el punto de que un solicitante pasa meses sin percibir un solo dólar del sistema. Paradójicamente, mientras que exige a algunos el estricto cumplimiento de cada aspecto de la ley, con otros muestra una mayor flexibilidad.

¿Qué es el Seguro Social de Estados Unidos?

El Seguro Social, para las personas que no están enterados de su significado, es un esquema que asegura una pensión a los contribuyentes que se jubilan o que están incapacitados para trabajar, aunque no siempre llega a los que realmente lo necesitan.

A pesar de los intentos de los legisladores de Estados Unidos por cerrar ciertos vacíos en la ley de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), el sistema aún puede beneficiar a individuos que nunca han trabajado ni contribuido al país. ¿De qué manera? Te lo explicamos a continuación.

El Seguro Social puede beneficiar a muchas personas que no lograron trabajar en Estados Unidos. Foto: La Nación

Estados Unidos: ¿por qué las personas que nunca trabajaron pueden ser beneficiados con el Seguro Social?

La trayectoria del Seguro Social y sus contribuyentes siempre ha estado caracterizada por retrasos, burocracia gubernamental y tiempo. Mientras que para algunos es un simple trámite documental, otros experimentan la escasa asistencia de la propia SSA para acelerar el cheque mensual que les pertenece por derecho como beneficiarios.

Pese a la existencia de innumerables leyes que regulan estos pagos, todavía persisten cuatro brechas legales que permiten que el dinero se desvíe hacia aquellos que nunca han trabajado y, por lo tanto, jamás han contribuido al fondo común.

Aunque muchos de estos vacíos se han cerrado, a través de Solo Dinero se ha identificado cuatro lagunas legales que pueden ser explotadas por los ciudadanos estadounidenses para recibir su cheque mensual.

El Seguro Social entra en uso luego de la jubilación de un trabajador en Estados Unidos. Foto: Cuartel del Metal

Beneficios del Seguro Social aunque nunca hayas trabajado

Para acceder a los beneficios del Seguro Social, debes haber contribuido con impuestos y acumulado créditos de trabajo. Sin embargo, puedes eludir ambos requisitos gracias a uno de los mayores vacíos legales del programa de pensiones.

¿Cuál es el motivo? Esto se debe a los beneficios matrimoniales. Si te casas civilmente con alguien que califica para recibir estos beneficios, tienes derecho a hasta el 50% del mismo como cónyuge de un contribuyente, incluso si no cumples con los requisitos debido a tu historial laboral.

Beneficio que aplica para a los excónyuges

Si logras mantener un matrimonio por al menos 10 años antes de separarte, los excónyuges tienen derecho a recibir el 50% de tus beneficios del Seguro Social. Además, se aplica la laguna legal previamente mencionada, lo que significa que incluso, si careces de historial laboral, aún podrías recibir la pensión como exesposo.

Beneficios por viudez

En caso de que el titular del Seguro Social fallezca, el cónyuge sobreviviente podría tener derecho a recibir hasta el 100% de la cantidad que el trabajador estaba percibiendo.

Es importante mencionar que la suma total que se percibirá estará sujeta a la edad del sobreviviente en el momento del deceso de su pareja, por lo que será necesario realizar un procedimiento para calcular la pensión a recibir.

Dejar de pagar impuestos si recibes beneficios y trabajas a la vez

Si bien los beneficios de jubilación del Seguro Social están destinados a personas que optan por retirarse, ya sea a los 62, 65 o 70 años, la SSA te da la libertad de reclamar y que continúes trabajando en caso de que lo necesites.

¿Cómo se calcula el beneficio del Seguro Social?

El Seguro Social proporciona una cobertura parcial de los ingresos de un individuo en situaciones de jubilación, discapacidad o fallecimiento, en cuyo caso los beneficios se transfieren a los sobrevivientes. La cantidad de beneficios recibidos está directamente relacionada con los salarios ganados durante los años de empleo.

Es importante tener en cuenta que si existieron periodos de desempleo o de bajos ingresos, los beneficios podrían ser inferiores a los que se hubieran obtenido con un historial laboral continuo.

