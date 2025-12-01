¡Bienvenido diciembre! 30 frases inspiradoras para recibir el último mes de 2025
Se aproximan las fiestas de FIN DE AÑO y muchas personas buscan iniciar con optimismo el 2026. A continuación, conoce las mejores FRASES positivas que puedes mandar a tus contactos en diciembre.
Llega diciembre, el último mes del calendario, y muchas personas comienzan a planificar sus celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Además de disfrutar de las fiestas, este es un momento perfecto para reflexionar sobre el año que termina: evaluar los logros alcanzados, identificar áreas de mejora y establecer metas para el 2026. Por eso, es importante iniciar este mes con una mentalidad positiva y recibir el próximo año con la mejor actitud y altas expectativas.
Conoce en esta nota de La República las mejores frases cortas para recibir diciembre de una manera positiva y tener un buen cierre de año. ¡Feliz inicio de diciembre!
➤ FRASES bonitas para iniciar diciembre 2025
- "Año de nieves, ¡año de bienes!".
- "Ama tus regalos, pero ama más a aquellos que te los dan".
- "Saludemos a un año nuevo y una nueva oportunidad para nosotros de hacer las cosas bien".
- "Los corazones mansos entienden la Navidad más allá de las palabras".
- "En Navidad, dichoso quien en su casa está".
- "Recuerda este diciembre, ¡ese amor pesa más que el oro!".
- "De nada vale la Navidad sin alguien con quien compartirla".
- "La Navidad es la época que nos une a todos".
- "Este es el mensaje de Navidad: Nunca estamos solos".
- "No importa cuál sea mi fortuna, o donde pueda vagar, en diciembre, me iré a casa".
➤ Frases para enviar en diciembre con ocasión a la Navidad
- "100% Navidad: 10% relájate, 25% come, 25% bebe, 10% no hagas dieta, 30% sonríe. ¡Felices fiestas!"
- "Santa Claus tiene una buena idea: visita a la gente solo un día al año".
- "El espíritu de la Navidad te empuja a dar y a perdonar".
- "No pido mucho para esta Navidad. Solo quiero que la persona que esté leyendo esto tenga buena salud, sea feliz y muy amado".
- "La Navidad es la excusa de la que me sirvo para expresar lo mucho que los amo y lo agradecido que estoy de tenerlos en mi vida".
➤ ¿Qué frases chistosas compartir en diciembre?
- Me encanta diciembre porque es como el viernes de cada año.
- Querido hígado, este es el mes del que tanto te hablé.
- No te hagas el bueno a estas alturas del año.
- ¿Soy yo, o en diciembre da más hambre?
- Se cambia de coche, de casa, de ropa, de pareja, de zapatos, de mes, de look, de trabajo, de año; pero nunca de amigos. ¡Feliz Navidad!
- Papá Noel: Esta Navidad, trae a mi paz, amor y, ¡mucha cerveza!
➤ Frases para compartir en diciembre por WhatsApp
- Diciembre llega para coronar con éxito el libro de 365 días. ¡Cerremos este capítulo con gratitud y alegría!
- El último mes del año nos brinda la oportunidad de escribir los últimos capítulos de nuestra historia anual. Que sean los más brillantes.
- Diciembre es el capítulo final del libro anual. Que cada día sea una página llena de logros, amor y felicidad.
- Finalizar el año con fuerza y determinación. Diciembre es la última oportunidad para alcanzar nuestras metas. ¡Vamos con todo!
- Cada adiós es la oportunidad para un nuevo comienzo. Que diciembre sea el punto y seguido que necesitamos para abrir nuevos capítulos llenos de éxitos.
➤ Imágenes de inicio del mes de diciembre con frases bonitas
Frases diciembre. Foto: Pinterest
Frases diciembre. Foto: Pinterest
Frases diciembre. Foto: Pinterest
Frases para iniciar diciembre. Foto: Pinterest