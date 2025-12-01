HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
¡Bienvenido diciembre! 30 frases inspiradoras para recibir el último mes de 2025

Se aproximan las fiestas de FIN DE AÑO y muchas personas buscan iniciar con optimismo el 2026. A continuación, conoce las mejores FRASES positivas que puedes mandar a tus contactos en diciembre.

En el mes de diciembre se celebra la navidad y la proximidad al Año Nuevo. Foto: composición de Jazmín Ceras
En el mes de diciembre se celebra la navidad y la proximidad al Año Nuevo. Foto: composición de Jazmín Ceras

Llega diciembre, el último mes del calendario, y muchas personas comienzan a planificar sus celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Además de disfrutar de las fiestas, este es un momento perfecto para reflexionar sobre el año que termina: evaluar los logros alcanzados, identificar áreas de mejora y establecer metas para el 2026. Por eso, es importante iniciar este mes con una mentalidad positiva y recibir el próximo año con la mejor actitud y altas expectativas.

Conoce en esta nota de La República las mejores frases cortas para recibir diciembre de una manera positiva y tener un buen cierre de año. ¡Feliz inicio de diciembre!

PEDRO CASTILLO CONDENADO A 11 AÑOS: REBELDÍA, FUGAS Y SENTENCIAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: 30 frases para dedicar y desear un feliz cumpleaños a alguien

lr.pe

➤ FRASES bonitas para iniciar diciembre 2025

  1. "Año de nieves, ¡año de bienes!".
  2. "Ama tus regalos, pero ama más a aquellos que te los dan".
  3. "Saludemos a un año nuevo y una nueva oportunidad para nosotros de hacer las cosas bien".
  4. "Los corazones mansos entienden la Navidad más allá de las palabras".
  5. "En Navidad, dichoso quien en su casa está".
  6. "Recuerda este diciembre, ¡ese amor pesa más que el oro!".
  7. "De nada vale la Navidad sin alguien con quien compartirla".
  8. "La Navidad es la época que nos une a todos".
  9. "Este es el mensaje de Navidad: Nunca estamos solos".
  10. "No importa cuál sea mi fortuna, o donde pueda vagar, en diciembre, me iré a casa".

Frases para enviar en diciembre con ocasión a la Navidad

  • "100% Navidad: 10% relájate, 25% come, 25% bebe, 10% no hagas dieta, 30% sonríe. ¡Felices fiestas!"
  • "Santa Claus tiene una buena idea: visita a la gente solo un día al año".
  • "El espíritu de la Navidad te empuja a dar y a perdonar".
  • "No pido mucho para esta Navidad. Solo quiero que la persona que esté leyendo esto tenga buena salud, sea feliz y muy amado".
  • "La Navidad es la excusa de la que me sirvo para expresar lo mucho que los amo y lo agradecido que estoy de tenerlos en mi vida".

¿Qué frases chistosas compartir en diciembre?

  1. Me encanta diciembre porque es como el viernes de cada año.
  2. Querido hígado, este es el mes del que tanto te hablé.
  3. No te hagas el bueno a estas alturas del año.
  4. ¿Soy yo, o en diciembre da más hambre?
  5. Se cambia de coche, de casa, de ropa, de pareja, de zapatos, de mes, de look, de trabajo, de año; pero nunca de amigos. ¡Feliz Navidad!
  6. Papá Noel: Esta Navidad, trae a mi paz, amor y, ¡mucha cerveza!

PUEDES VER: 30 FRASES motivadoras de Navidad: ¿qué mensajes y saludos puedo dedicar a fin de año?

lr.pe

➤ Frases para compartir en diciembre por WhatsApp

  1. Diciembre llega para coronar con éxito el libro de 365 días. ¡Cerremos este capítulo con gratitud y alegría!
  2. El último mes del año nos brinda la oportunidad de escribir los últimos capítulos de nuestra historia anual. Que sean los más brillantes. 
  3. Diciembre es el capítulo final del libro anual. Que cada día sea una página llena de logros, amor y felicidad. 
  4. Finalizar el año con fuerza y determinación. Diciembre es la última oportunidad para alcanzar nuestras metas. ¡Vamos con todo!
  5. Cada adiós es la oportunidad para un nuevo comienzo. Que diciembre sea el punto y seguido que necesitamos para abrir nuevos capítulos llenos de éxitos.

➤ Imágenes de inicio del mes de diciembre con frases bonitas

Frases diciembre. Foto: Pinterest

Frases diciembre. Foto: Pinterest

Frases diciembre. Foto: Pinterest

Frases diciembre. Foto: Pinterest

Frases diciembre. Foto: Pinterest

Frases diciembre. Foto: Pinterest

Frases para iniciar diciembre. Foto: Pinterest

Frases para iniciar diciembre. Foto: Pinterest

