Registro del bono Madre 2025 de Supérate: lo que sabemos de las inscripciones para conseguir el Cariñito en República Dominicana

No se ha lanzado un link de registro para el bono Madre 2025. Foto: composición LR/Freepik

No se ha lanzado un link de registro para el bono Madre 2025. Foto: composición LR/Freepik

¿Realmente hay registro del bono Madre 2025? Cientos de mujeres en República Dominicana quieren recibir el beneficio de 1.500 pesos que otorga Supérate. Sin embargo, si ya consultaste que no eres beneficiaria, no será posible inscribirse en alguna plataforma, ya que esta simplemente no existe.

El programa Supérate no ha disputado algún link de registro del bono Madre 2025 en los últimos días. Por tal motivo, es importante que verifiques si cumples con los requisitos y si estás en el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben). Estos dos factores son los más importantes para definir a las ciudadanas que sí pueden recibir el dinero.

¿Qué sabemos del registro del bono Madre 2025 de Supérate?

Actualmente, no existe un link de registro del bono Madre 2025. Supérate no ha publicado algún enlace que permita inscribirse y conseguir el subsidio. De hecho, en las entregas de 2023 y 2024 del Cariñito, tampoco era posible hacer esto.

El gobierno de República Dominicana utiliza bases de datos ya existentes, como la del Siuben, para designar a algunas ciudadanas como beneficiarias del bono. Es posible solicitar una evaluación en el Punto Solidario más cercano a tu zona o hacerlo mediante la plataforma correspondiente (https://serviciosenlinea.puntosolidario.gob.do/login). Sin embargo, esto no garantiza que puedas conseguir el apoyo económico.

Si pasas la evaluación, el Siuben podría incluirte en el programa Supérate. No obstante, las autoridades utilizan indicadores que miden el nivel de vulnerabilidad de los hogares, como el Índice de Calidad de Vida (ICV). Con estas bases de datos, se determinan a las personas que pueden recibir los distintos beneficios del Gobierno.

¿Cómo buscar el bono Madre 2025?

Si ya confirmaste que eres beneficiaria del bono Madre 2025, lo puedes buscar de las siguientes formas:

Acude a Banreservas: si recibiste un código PIN en tu celular, este lo podrás usar para cobrar el bono mediante la modalidad de remesas en cualquiera de las sedes de este banco.

Usa tu tarjeta Aliméntate: Supérate traslada los fondos del subsidio a este documento. Para usarlo, deberás ir a los establecimientos afiliados a la Red de Abastecimiento Social (RAS) y comprar productos.

Búscalo en Mio Banreservas: Supérate depositará el dinero a través de esta plataforma. Cuando ya lo dispongas, podrás retirar los 1.500 pesos mediante cualquier cajero automático.

¿Por qué hay problemas para consultar el bono Madre?

Supérate informó, a través de un comunicado, que la línea *462 presentó inconvenientes técnicos. Por ende, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) estuvo intentando resolver los inconvenientes.

¿Cómo saber si soy beneficiaria del bono Madre?

Para saber si eres beneficiaria del bono Madre, sigue tres simples pasos: