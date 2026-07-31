Tu gato no rasca los muebles por capricho: la razón está relacionada con su bienestar físico y emocional

Rasgar muebles por parte de los gatos no es un acto de rebeldía, sino una necesidad biológica relacionada con su instinto natural, según expertos en comportamiento felino. | Foto: Magnific

Rasgar muebles por parte de los gatos no es un acto de rebeldía, sino una necesidad biológica relacionada con su instinto natural, según expertos en comportamiento felino. | Foto: Magnific

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Encontrar el sofá, las sillas o los marcos de madera marcados por las uñas de un gato suele generar frustración entre quienes conviven con estos animales. Sin embargo, especialistas en comportamiento felino explican que esta conducta no responde al aburrimiento ni a un acto de rebeldía, sino a una necesidad biológica ligada a su instinto natural.

De acuerdo con expertos, rascar superficies desempeña un papel fundamental en la salud del felino, ya que contribuye a su equilibrio emocional, condición física y comunicación con el entorno. Intentar impedir este hábito mediante castigos puede resultar contraproducente y aumentar el estrés del animal, reforzando aún más esa conducta.

¿Por qué los gatos rascan los muebles del hogar?

Al clavar sus uñas sobre distintas superficies, los gatos liberan feromonas a través de glándulas ubicadas entre las almohadillas de sus patas. Estas sustancias, imperceptibles para las personas, funcionan como una forma de comunicación que les permite delimitar su espacio y reforzar la sensación de seguridad dentro del hogar.

La frecuencia de este comportamiento también puede aumentar cuando el ambiente cambia. Reorganizar el mobiliario, modificar la rutina o recibir visitas son situaciones que algunos felinos interpretan como una alteración de su territorio, por lo que sienten la necesidad de reafirmar su presencia mediante el marcaje.

¿Cómo evitar que el gato dañe los muebles sin afectar su bienestar?

Los especialistas coinciden en que la solución no consiste en eliminar este comportamiento, sino en ofrecer alternativas adecuadas. Colocar rascadores de buena calidad cerca de los lugares donde el animal suele arañar facilita que redirija esa necesidad hacia un sitio apropiado y deje de utilizar el mobiliario.

Además de marcar territorio, rascar ayuda a desprender las capas externas desgastadas de las uñas y favorece el estiramiento de la columna, los hombros y las extremidades. Recompensar el uso del rascador con juegos, caricias o premios fortalece el aprendizaje y protege tanto la casa como el bienestar físico y emocional del gato.