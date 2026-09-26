Flor Danay Hernández explica por qué hacer un live exige mucho más que grabar un video corto

La influencer Flor Danay Hernández destaca el desafío del contenido en vivo, donde la energía y la presencia son cruciales, sin posibilidad de corregir sobre la marcha. | Foto: Difusión

La influencer Flor Danay Hernández destaca el desafío del contenido en vivo, donde la energía y la presencia son cruciales, sin posibilidad de corregir sobre la marcha. | Foto: Difusión

Las marcas invirtieron más de 125 millones de euros en creadores de contenido durante 2025 solo en España, según el resumen anual de inversiones de Infoadex. La cifra creció un 23,5% respecto al año anterior. Describe bien el tamaño del sector y no dice absolutamente nada sobre lo que ocurre durante las horas en que ese trabajo efectivamente sucede, que es la parte que casi nunca entra en los informes.

Lo que no se puede repetir

Un video grabado admite corrección. Se repite, se edita, se saca lo que no sirvió y se publica una versión mejor que la primera. El directo no ofrece ninguna de esas salidas, y esa diferencia, que parece apenas técnica, cambia la naturaleza del oficio entero.

Flor Danay Hernández lo describe empezando por el cuerpo antes que por la técnica. Es más desgastante, dice, porque requiere presencia y energía durante todo el tiempo que dura la transmisión. No hay pausa ni versión corregida. Lo que salió, salió.

"Tienes que observar qué está pasando con la audiencia, cuándo explicar, cuándo demostrar, cuándo cambiar de producto y cuándo una forma de comunicar simplemente no está funcionando. Y todo eso ocurre en tiempo real. No puedes detener el live y decir: vamos a grabarlo otra vez", señala.

Si yo me voy, se acabó

La comparación que ella misma hace ordena todo lo demás, y conviene dejarla completa. "Un video que hice una vez puede seguir generando ventas mientras estoy durmiendo, compartiendo con mi familia o haciendo cualquier otra cosa. En un live, si yo me voy, se acabó. Por eso valoro muchísimo el contenido que puede seguir trabajando por mí incluso cuando yo no estoy trabajando", comenta.

Hay trabajo que se hace una vez y sigue rindiendo después. Hay trabajo que se paga con presencia, hora por hora, y se termina en el segundo exacto en que la persona se levanta de la silla. Flor Danay Hernández reparte su semana entre los dos y sabe perfectamente cuál de los dos la deja vacía al final del día.

Una habilidad que el video corto no pide

Lo llamativo es que no abandonó el formato difícil. Dominar el directo, cuenta, la obligó a desarrollar capacidades que un video de treinta segundos nunca le habría exigido: leer a la audiencia mientras habla, sostener el ritmo durante horas, cambiar de rumbo en segundos sin que se note. Nada de eso se practica editando.

Ella lo resume en dos palabras que no suenan a jerga del oficio: resistencia mental. La gente ve a una persona hablando frente a un teléfono. Lo que no ve es la concentración sostenida que hace falta para sonar igual de despierta en la cuarta hora que en la primera.

El contexto en el que aprendió ayuda a entender por qué insiste tanto en eso. Cuando empezó en Cuba había menos acceso a internet, menos herramientas y prácticamente ninguna educación disponible sobre el oficio, así que lo que sabe lo aprendió probando. Hoy, dice, existen más herramientas y también muchísima más competencia. Antes el reto era tener acceso; ahora el reto es destacar.

Cuando no hay ganas

Producir todos los días plantea un problema distinto al de producir bien una vez, y ahí su respuesta cambia de registro. Ha tenido que aprender a dejar de depender de la inspiración, explica, porque hay días creativos y días en los que simplemente hay que cumplir. Intenta tener horarios y organizar sus responsabilidades, aunque con la creatividad admite que le funciona diferente. No siempre puede decir que de tres a 4 va a ser creativa, comenta entre risas. Cuando aparece uno de esos momentos, trata de aprovecharlo hasta el fondo.

Sobre el resto del trabajo, el que tampoco se ve, Flor Danay Hernández tiene una enumeración lista y la suelta sin dramatismo. Abrir decenas de paquetes. Probar productos. Pensar ideas, escribir guiones, grabar, equivocarse y volver a grabar. Después menciona una parte más, en otro tono, que tiene menos que ver con las horas y más con lo que cuesta exponerse todos los días.

"La gente normalmente conoce el video que funcionó. Nosotros conocemos también todos los que hubo que hacer para llegar hasta ese", finaliza.



