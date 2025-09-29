El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) inaugura la exposición colectiva El sol de Lima. La aparición de la imagen del verano popular (1978-2015), con la curaduría de Juan Enrique Bedoya. La muestra estará abierta al público hasta el 12 de octubre del 2025, en el Espacio Venancio Shinki de la sede ICPNA Miraflores.

La muestra traza la evolución de la relación de Lima con su mar y la estación de verano, vista a través de la fotografía. Desde los antiguos balnearios de élite y los baños de mar, hasta la irrupción del verano popular con la creación de la Costa Verde entrada la segunda mitad del siglo pasado.

A través de la práctica fotográfica, se revela cómo la ciudad de Lima pasó de vivir de espaldas al océano a construir una nueva relación con su litoral. El punto de partida es el registro pionero de María Gabriela Agois realizado en Chorrillos entre 1978 y 1980 con la ayuda de una cámara de juguete, considerado uno de los primeros acercamientos modernos al verano popular limeño. Su trabajo marca el inicio de una tradición que inspiró y abrió el camino a posteriores generaciones de fotógrafos, con el mismo anhelo de retratar el ethos de su ciudad a través de un paisaje social en transformación

Información relevante

Título de la muestra: El sol de Lima. La aparición de la imagen del verano popular (1978-2015)

Curaduría: Juan Enrique Bedoya

Fechas: Hasta el 12 de octubre del 2025

Lugar: Espacio Venancio Shinki, avenida Angamos Oeste 120, Miraflores

Horario: Abierta al público de martes a domingo, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Ingreso libre

Participan:

Mariella Agois

Samuel Chambi

Roberto Huarcaya

Martin Parr

Susana Pastor

Adrian Portugal

Mariel Vidal

Juan Enrique Bedoya

(NdP).