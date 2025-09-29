HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cultural

Exposición “El sol de Lima. La imagen del verano popular (1978–2015)” en el ICPNA

Abierta al público de martes a domingo, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Ingreso libre. En: Avenida Angamos Oeste 120, Miraflores.

"Chorrillos" (1978-1980). Foto: Mariella Agois.
"Chorrillos" (1978-1980). Foto: Mariella Agois.

El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) inaugura la exposición colectiva El sol de Lima. La aparición de la imagen del verano popular (1978-2015), con la curaduría de Juan Enrique Bedoya. La muestra estará abierta al público hasta el 12 de octubre del 2025, en el Espacio Venancio Shinki de la sede ICPNA Miraflores.

La muestra traza la evolución de la relación de Lima con su mar y la estación de verano, vista a través de la fotografía. Desde los antiguos balnearios de élite y los baños de mar, hasta la irrupción del verano popular con la creación de la Costa Verde entrada la segunda mitad del siglo pasado.

A través de la práctica fotográfica, se revela cómo la ciudad de Lima pasó de vivir de espaldas al océano a construir una nueva relación con su litoral. El punto de partida es el registro pionero de María Gabriela Agois realizado en Chorrillos entre 1978 y 1980 con la ayuda de una cámara de juguete, considerado uno de los primeros acercamientos modernos al verano popular limeño. Su trabajo marca el inicio de una tradición que inspiró y abrió el camino a posteriores generaciones de fotógrafos, con el mismo anhelo de retratar el ethos de su ciudad a través de un paisaje social en transformación

Información relevante

Título de la muestra: El sol de Lima. La aparición de la imagen del verano popular (1978-2015)

Curaduría: Juan Enrique Bedoya

Fechas: Hasta el 12 de octubre del 2025
Lugar: Espacio Venancio Shinki, avenida Angamos Oeste 120, Miraflores
Horario: Abierta al público de martes a domingo, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Ingreso libre

Participan:

Mariella Agois

Samuel Chambi

Roberto Huarcaya

Martin Parr

Susana Pastor

Adrian Portugal

Mariel Vidal

Juan Enrique Bedoya

(NdP).

Notas relacionadas
Una máquina de narrar: “Minimosca” de Gustavo Faverón

Una máquina de narrar: “Minimosca” de Gustavo Faverón

LEER MÁS
Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

LEER MÁS
Coco Bedoya: “Santa Rosa de Lima era una artista punk, sus dibujos recién descubiertos tienen una sugerencia tremenda”

Coco Bedoya: “Santa Rosa de Lima era una artista punk, sus dibujos recién descubiertos tienen una sugerencia tremenda”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“Superficies habitadas”: Galería Gato reúne a tres artistas de distintas nacionalidades en una exposición que interroga lo cotidiano

“Superficies habitadas”: Galería Gato reúne a tres artistas de distintas nacionalidades en una exposición que interroga lo cotidiano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sporting Cristal goleó a Ayacucho FC y volvió a ganar luego de 4 partidos en la Liga 1 2025

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Cultural

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Camucha Negrete (1945-2025): sex symbol e ícono cultural

Cajamarca, mil historias por contar, por Eduardo González Viaña

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota