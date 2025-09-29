Exposición “El sol de Lima. La imagen del verano popular (1978–2015)” en el ICPNA
Abierta al público de martes a domingo, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Ingreso libre. En: Avenida Angamos Oeste 120, Miraflores.
El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) inaugura la exposición colectiva El sol de Lima. La aparición de la imagen del verano popular (1978-2015), con la curaduría de Juan Enrique Bedoya. La muestra estará abierta al público hasta el 12 de octubre del 2025, en el Espacio Venancio Shinki de la sede ICPNA Miraflores.
La muestra traza la evolución de la relación de Lima con su mar y la estación de verano, vista a través de la fotografía. Desde los antiguos balnearios de élite y los baños de mar, hasta la irrupción del verano popular con la creación de la Costa Verde entrada la segunda mitad del siglo pasado.
A través de la práctica fotográfica, se revela cómo la ciudad de Lima pasó de vivir de espaldas al océano a construir una nueva relación con su litoral. El punto de partida es el registro pionero de María Gabriela Agois realizado en Chorrillos entre 1978 y 1980 con la ayuda de una cámara de juguete, considerado uno de los primeros acercamientos modernos al verano popular limeño. Su trabajo marca el inicio de una tradición que inspiró y abrió el camino a posteriores generaciones de fotógrafos, con el mismo anhelo de retratar el ethos de su ciudad a través de un paisaje social en transformación
Participan:
Mariella Agois
Samuel Chambi
Roberto Huarcaya
Martin Parr
Susana Pastor
Adrian Portugal
Mariel Vidal
Juan Enrique Bedoya
