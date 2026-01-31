HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Homenaje a Isaac Goldemberg

Goldemberg es uno de nuestros mayores narradores en actividad que tenemos y todos los homenajes que reciba, están más que justificados.

Isaac Goldemberg. Foto: Sebastián Blanco.
El próximo miércoles 11 de febrero, la Asociación Cultural Tampu, de Ollaytantambo, rendirá homenaje a la trayectoria literaria del escritor Isaac Goldemberg. En ese mismo evento, también se presentará la nueva edición de la revista Pututu, que estará dedicada a los libros del referido autor.

En dicho evento, en el que también participarán Anat Kehati, José Carlos Olazábal, Dany Porudominsky y Marita Troiano, el autor de la famosa novela La vida a plazos de don Jacobo Lerner hablará sobre su obra y la presencia judía en el Perú.

La referida novela de Goldemberg sigue estando en buena forma desde su publicación en 1978. No hay que olvidar que ella recibió muy buenos elogios, como de autores de la talla del escritor mexicano José Emilio Pacheco y Mario Vargas Llosa.

La novela nos cuenta la historia de un judío en Perú, en cómo este se involucra, así quiera o no, con un país que no es el suyo, haciendo propios sus defectos y virtudes. No es una novela idealista, tampoco infeliz; es prácticamente un muestrario de lo que es la vida y la universalidad que deparan sus páginas yace en que la vida que Goldemberg retrata puede ser la de cualquier persona. Esta es una novela que, además, puede suceder en cualquier parte del mundo.

Esta universalidad que adquiere la novela, aparte de su tópico, le debe mucho a su estructura fragmentaria. Goldemberg se valió de registros ajenos a los literarios, como documentos y recortes, para darnos la visión de una vida que se desplazó por el extrañamiento y que solo podía ser entendida desde puntos de vista no definidos.

Goldemberg es uno de nuestros mayores narradores en actividad que tenemos y todos los homenajes que reciba, están más que justificados. Su prestigio internacional igualmente debe sonar por estos lares.

Dato:

Dirección. La Asociación Cultural Tampu queda en Calle Capitán José Quiñones 290, Miraflores.

Ingreso libre. Solo hay que presentar el DNI al ingresar al local.

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Gabriela Wiener: “El Estado peruano necesita de terroristas para poder subsistir”

Nicholas Asheshov: “Me da vergüenza la forma en que los europeos trataron a los sudamericanos, esos hombres eran como Donald Trump”

Obra ‘La niñita querida’, de Virgilio Piñera, se estrena por primera vez en Perú

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

