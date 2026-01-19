El pasado domingo 18 se cumplieron 115 años del nacimiento de José María Arguedas. En el universo de José María Arguedas encontramos de todo: literatura, política, historia, antropología, sociología y psicología en función de pensar el Perú. El tema que los une: la fisura emocional de la identidad nacional. Además, y no es para nada poca cosa, este apego Arguedas lo honró mediante la consecuencia de sus postulados.

Verdad de Perogrullo: Arguedas es un gran escritor. Pero ello no es garantía de que nos gusten todos sus libros. Hay quienes prefieren su poesía a sus ensayos antropológicos, del mismo modo sus cuentos a sus novelas. Cuando recorremos las páginas de Arguedas, no dejamos de encontrar una resonancia cuya intensidad no depende de cuánto se sepa de su poética. Esta resonancia está ligada con las profundas heridas emocionales con las que Arguedas tejió su personalidad.

Sabemos de sobra lo que sufrió directa (el maltrato y el racismo) e indirectamente (por ejemplo, fue testigo de la violación de una campesina a cuenta de su hermanastro). Arguedas hizo de estos traumas un insumo que usó en todos los registros que exploró. La personalidad sensible e indignada fue lo que signó el tono y el fin de su escritura. De ahí sale la epifanía de su poética. A ello, sumemos que no pocos de sus tópicos de denuncia siguen lamentablemente vigentes, como el racismo y la violencia contra la mujer (revisemos “Warma Kuyay”, Los ríos profundos y Todas las sangres).

De los títulos de Arguedas que frecuento y recomiendo como puerta de entrada a su obra, en donde hallamos a un autor visceral y mucho más expuesto que en su ficción, poesía y ensayística: El zorro de arriba y el zorro de abajo de 1971.

Lo que Arguedas deseaba expresar no lo podía hacer mediante los cauces formales de la narración convencional; debía, pues, quebrar la linealidad y lo hizo porque era la única manera de poder amainar su permanente pesadilla existencial. Más de una vez he pensado que lo relatado sobre el auge pesquero en Chimbote y su repercusión en sus habitantes no era más que un pretexto para lo que buscaba: la divulgación de su intimidad a través del diario, su grito de ayuda convertido en profecía.

El tiempo final

Días de sol y silencio. Arguedas: el tiempo final (Universidad Garcilaso de la Vega) del escritor Alfredo Pita. Este libro tiene varias peculiaridades, pero quiero destacar una en esta ocasión: nos ofrece otra imagen de Arguedas. Su depresión tuvo momentos de para, y esa es otra manera de tenerlo en nuestro imaginario.

Libro breve, pero iluminador. En él, el autor de la novela El cazador ausente entrega un acercamiento a los últimos años de Arguedas, los cuales compartió con él. Pero no lo hace bajo la condición de escritor en ciernes, sino como alguien cercano a su persona y familia. Es decir, Pita despliega una impresión íntima del autor, ofreciéndonos por medio de la admiración moderada su rutina vital, que como tal tira por los suelos la leyenda de intelectual en permanente tristeza.

Pita se vale de un lenguaje conciso y diáfano. Es precisamente en esta deliberada falta de adorno de la prosa que la narración logra concretar su objetivo: hacernos partícipes de la cotidianidad del autor, un autor que quiso a su esposa Sybila Arredondo y a los hijos de esta, y ellos a él; igualmente de sus amistades que veían por su salud emocional. En otras palabras, un Arguedas del día a día, entregado a su pasión mayor: pensar el Perú.

Cuando Pita comienza a frecuentar a Arguedas, este ya era un autor reconocido. En este sentido, el testimonio de Pita resulta iluminador para entender la trastienda de la escritura del libro que en aquel entonces venía escribiendo, El zorro de arriba y el zorro de abajo. De paso, Pita nos ofrece una versión distinta de la polémica que Arguedas sostuvo con Julio Cortázar entre 1967 y 1969, la cual, según la leyenda literaria, fue determinante para que Arguedas terminara suicidándose el 2 de diciembre de 1969.

El zorro de arriba y el zorro de abajo es un libro póstumo (1971), un proyecto de escritura incompleto; pero es también un libro fresco gracias a la libertad que depara el registro del diario. Es ya un clásico por sus temas (migración, racismo y salud mental) y actual (creativamente hablando) por su estructura. Preciso para los inciertos tiempos que corren.

Datos:

Vida y obra. Tanto el natalicio y la muerte de JMA (2/12/1969) son fechas que se recuerdan con múltiples actividades culturales, y no solo en Perú.

Otra faceta. Aún falta difundir más la obra antropológica de José María Arguedas. Compuesta por siete tomos. Disponible en librerías y plataformas.