Cultural

Calentando motores para el centenario de Juan Gonzalo Rose

Bajo el título de “Olvidarte sería conocer el olvido” se publican 26 poemas inéditos del reconocido poeta peruano. Un acontecimiento para los lectores de poesía peruana.

Juan Gonzalo Rose. Imagen: Difusión.
Juan Gonzalo Rose. Imagen: Difusión.

La tradición poética peruana es poderosa porque tiene muchos exponentes de alta calidad. Por generación, podemos hallar propuestas marcadas por la variedad temática y el voltaje lírico. Las hay para todo gusto y color. Algo, pues, tiene Perú para que nazcan en él vates de calibre.

En estos últimos años, hemos estado viendo el rescate de obras de poetas mediante antologías u obras completas. Pero no dejaba de llamar la atención que ese ritmo de publicaciones no incluyera a uno de los poetas más leídos, pero extrañamente menos reeditados que tenemos: Juan Gonzalo Rose.

Juan Gonzalo Rose falleció en 1983. Tenía 56 años. Su muerte fue cubierta por los principales medios. Pero eran años, hay que decirlo, de precariedad editorial debido a la crisis económica y social del país. Debido a ese contexto, la poesía de Rose no tuvo el seguimiento que merecía pese a contar con muchos lectores y seguidores. (No hay que olvidar que Rose fue un reconocido compositor de canciones. A saber, “Tu voz” de 1970, tema que ha sido interpretado por Lucha Reyes y Tania Libertad).

Juan Gonzalo Rose nunca ha estado olvidado. Jamás le han faltado lectores. Lo que le ha faltado son editores. Pues bien, esa falta ya no existe a razón de la publicación de Olvidarte sería conocer el olvido, libro que reúne 26 poemas inéditos “escritos hasta 1983” y que la editorial Personaje Secundario rescata.

"Olvidarte sería conocer el olvido". Imagen: Difusión.

"Olvidarte sería conocer el olvido". Imagen: Difusión.

Estos poemas no estuvieron perdidos; por el contrario, fueron conservados por la familia del vate que estuvo a la espera de un editor interesado.

“El tiempo es una flecha disparada/al pie del corazón./Por eso en los camastros donde yacen tendidos los amantes/existe un ala quieta que los cubre/más larga que la vida;/mientras el techo de la alcoba alumbra/la prisa derrotada,/la flecha detenida”. Del poema “Primer tiempo”. 

La poesía de Rose se caracterizó por dos vertientes: la social y la amorosa. Cada día, la gran minoría de lectores de poesía, percibo, se inclina más por el Rose amoroso. En estos 26 poemas hay mucho amor y deseo, pero en cada pliegue, en cada silencio, se anuncia una verdad, un dolor que busca la plenitud. En esa búsqueda de la plenitud, en la que el poeta expone sus propias vergüenzas, yace la verdad de la poesía de Rose.

El 10 de enero de 2027, se cumplirán 100 años de su nacimiento.

