HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultural

Releyendo a Julie de Trazegnies

En el año 2008, la autora publicó un cuentario llamado Maldita sea. Han pasado más de 15 años desde su aparición y este sigue conmoviendo a los lectores. Veamos.

Julie de Trazegnies. Foto: Difusión.
Julie de Trazegnies. Foto: Difusión.

En el año 2008, la escritora Julie de Trazegnies publicó su primer libro, el cuentario Maldita sea (Planeta). Para ser un primer libro, la autora exhibía mucha madurez; su escritura no caía en los vaivenes del tanteo propio de autores debutantes, ni en el efectismo situacional (aspecto del que no se salvan ni los autores más cuajados). Se entiende, por lo acabado de decir, que tengo un recuerdo bastante positivo de varios títulos del cuentario. A saber, el homónimo de la publicación, “Sin retorno”, “La espera”, “Lucha de poderes”, “Ella” y “Mala noche”. Los temas de estos relatos son la pérdida, la búsqueda, el miedo, el azar y el destino. Y sus protagonistas son, mayoritariamente, parejas que, parece, la pasan bien hasta que un suceso externo amenaza no el cariño que se tienen, sino la dinámica de sus vidas. Es decir, un evento que los sobrepasa y altera su cotidianidad.

A finales de 2009, tuve la oportunidad de preparar una antología de narradoras peruanas, la cual llevó el nombre de Disidentes 1. Antología de nuevas narradoras peruanas. Este libro se publicó, vía Ediciones Altazor, en 2010 y se presentó en el contexto de la Feria del Libro de Lima de ese mismo año. Como toda antología, me faltaron algunos nombres para que el trabajo sea perfecto, pero era igualmente perfecto por el simple hecho de que no sobraba ninguna autora incluida. Ese, creo, es el secreto de las buenas antologías, que no sobre ningún nombre. Ese Disidentes 1 tuvo a Susanne Noltenius, Karina Pacheco, Rossana Díaz, Alina Gadea, Katya Adaui, Yeniva Fernández, Patricia Miró Quesada, Bethsabé Huamán, Alessia Di Paolo, Jennifer Thorndike, Nastia T., Julia Wong, Nataly Villena y Julie de Trazegnies. Una mirada sencilla a la lista nos da una evidencia: más de una es referente hoy y no solo de la narrativa peruana.

Julie de Trazegnies participó en esta antología con el cuento “La espera”. No voy a dar adelantos de su argumento, pero en él confluyen la maternidad y la crisis de pareja. Se nos habla de la destrucción de los sueños, pero igualmente de la lucha que se debe tener (o la fe ciega) en que las cosas puedan cambiar en algún tramo y de este modo salir de la pesadilla. Es un texto trágico que De Trazegnies teje sin apelar al lugar común. Lo que hace es envolver al lector con una atmósfera que se justifica en la medida descripción de los detalles. Esa es una lección muy bien aprendida de los maestros del cuento, como Chéjov y Carver. No tienes que contarlo todo para contarlo todo. Un gesto, unas cuantas palabras, hasta una mala postura, pueden decir más de los personajes sin necesidad de usar muchas palabras. De Trazegnies usó esa estrategia, porque la misma calzaba con la dimensión de sus personajes partidos, rotos, pero, y aquí lo bueno, con ganas de no dejarse avasallar, tal y como sugerimos líneas atrás. Los personajes de Trazegnies no se dejan, tienen una dignidad.

Sobre este cuento, la autora le dijo lo siguiente a este servidor: “La espera es un cuento especial para mí. Lo escribí en un momento de quiebre en mi vida y el relato se fue literalmente transformando a medida que lo iba contando y fue cambiando de giro una y otra vez. Tuve la idea germinando mucho tiempo en mi cabeza, pero cuando me senté por fin a escribirlo, esta fue cobrando fuerza y el destino de los personajes fue cambiando para terminar en un relato muy distinto al inicialmente concebido. Incluso el título lo cambié al final de todo el proceso”.

Julie de Trazegnies falleció en febrero de 2015 a causa de una enfermedad. Tenía 42 años. Busquen Maldita sea. Vale la pena.

Literatura infantil. Julie de Trazegnies es autores de tres libros para niños, siendo el más conocido Todo por el chocolate.

Formación. La autora estudió Literatura en la PUCP.

Libro. Julie de Trazegnies dejó una novela de corte autobiográfico. Ojalá tengamos novedades de ella en 2026.

Notas relacionadas
Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

LEER MÁS
Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

LEER MÁS
María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hugo Coya: “Es hora de que nos sintamos orgullosos como peruanos de que hubo gente buena como Magdalena Truel”

Hugo Coya: “Es hora de que nos sintamos orgullosos como peruanos de que hubo gente buena como Magdalena Truel”

LEER MÁS
La novia de Francisco Bendezú, por Eduardo González Viaña

La novia de Francisco Bendezú, por Eduardo González Viaña

LEER MÁS
Belinda Palacios: “La clave para escribir literatura infantil es escribirle a tu niño interior”

Belinda Palacios: “La clave para escribir literatura infantil es escribirle a tu niño interior”

LEER MÁS
José Carlos Yrigoyen: “En el Perú se piensa más en la reseña, en el crítico, en la transnacional, en la editorial, pero no se piensa en los libros”

José Carlos Yrigoyen: “En el Perú se piensa más en la reseña, en el crítico, en la transnacional, en la editorial, pero no se piensa en los libros”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

Cultural

Hugo Coya: “Es hora de que nos sintamos orgullosos como peruanos de que hubo gente buena como Magdalena Truel”

La novia de Francisco Bendezú, por Eduardo González Viaña

Belinda Palacios: “La clave para escribir literatura infantil es escribirle a tu niño interior”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025