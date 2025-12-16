Releyendo a Julie de Trazegnies

En el año 2008, la escritora Julie de Trazegnies publicó su primer libro, el cuentario Maldita sea (Planeta). Para ser un primer libro, la autora exhibía mucha madurez; su escritura no caía en los vaivenes del tanteo propio de autores debutantes, ni en el efectismo situacional (aspecto del que no se salvan ni los autores más cuajados). Se entiende, por lo acabado de decir, que tengo un recuerdo bastante positivo de varios títulos del cuentario. A saber, el homónimo de la publicación, “Sin retorno”, “La espera”, “Lucha de poderes”, “Ella” y “Mala noche”. Los temas de estos relatos son la pérdida, la búsqueda, el miedo, el azar y el destino. Y sus protagonistas son, mayoritariamente, parejas que, parece, la pasan bien hasta que un suceso externo amenaza no el cariño que se tienen, sino la dinámica de sus vidas. Es decir, un evento que los sobrepasa y altera su cotidianidad.

A finales de 2009, tuve la oportunidad de preparar una antología de narradoras peruanas, la cual llevó el nombre de Disidentes 1. Antología de nuevas narradoras peruanas. Este libro se publicó, vía Ediciones Altazor, en 2010 y se presentó en el contexto de la Feria del Libro de Lima de ese mismo año. Como toda antología, me faltaron algunos nombres para que el trabajo sea perfecto, pero era igualmente perfecto por el simple hecho de que no sobraba ninguna autora incluida. Ese, creo, es el secreto de las buenas antologías, que no sobre ningún nombre. Ese Disidentes 1 tuvo a Susanne Noltenius, Karina Pacheco, Rossana Díaz, Alina Gadea, Katya Adaui, Yeniva Fernández, Patricia Miró Quesada, Bethsabé Huamán, Alessia Di Paolo, Jennifer Thorndike, Nastia T., Julia Wong, Nataly Villena y Julie de Trazegnies. Una mirada sencilla a la lista nos da una evidencia: más de una es referente hoy y no solo de la narrativa peruana.

Julie de Trazegnies participó en esta antología con el cuento “La espera”. No voy a dar adelantos de su argumento, pero en él confluyen la maternidad y la crisis de pareja. Se nos habla de la destrucción de los sueños, pero igualmente de la lucha que se debe tener (o la fe ciega) en que las cosas puedan cambiar en algún tramo y de este modo salir de la pesadilla. Es un texto trágico que De Trazegnies teje sin apelar al lugar común. Lo que hace es envolver al lector con una atmósfera que se justifica en la medida descripción de los detalles. Esa es una lección muy bien aprendida de los maestros del cuento, como Chéjov y Carver. No tienes que contarlo todo para contarlo todo. Un gesto, unas cuantas palabras, hasta una mala postura, pueden decir más de los personajes sin necesidad de usar muchas palabras. De Trazegnies usó esa estrategia, porque la misma calzaba con la dimensión de sus personajes partidos, rotos, pero, y aquí lo bueno, con ganas de no dejarse avasallar, tal y como sugerimos líneas atrás. Los personajes de Trazegnies no se dejan, tienen una dignidad.

Sobre este cuento, la autora le dijo lo siguiente a este servidor: “La espera es un cuento especial para mí. Lo escribí en un momento de quiebre en mi vida y el relato se fue literalmente transformando a medida que lo iba contando y fue cambiando de giro una y otra vez. Tuve la idea germinando mucho tiempo en mi cabeza, pero cuando me senté por fin a escribirlo, esta fue cobrando fuerza y el destino de los personajes fue cambiando para terminar en un relato muy distinto al inicialmente concebido. Incluso el título lo cambié al final de todo el proceso”.

Julie de Trazegnies falleció en febrero de 2015 a causa de una enfermedad. Tenía 42 años. Busquen Maldita sea. Vale la pena.

Literatura infantil. Julie de Trazegnies es autores de tres libros para niños, siendo el más conocido Todo por el chocolate.

Formación. La autora estudió Literatura en la PUCP.

Libro. Julie de Trazegnies dejó una novela de corte autobiográfico. Ojalá tengamos novedades de ella en 2026.