Escritores malditos latinoamericanos

Porfirio Barba Jacob, Martín Adán, Alejandra Pizarnik, Jorge Barón Biza, Teresa Wilms Montt, Bernardo Arias Trujillo, Rodrigo Lira, Jaime Saenz, Samuel Rawet, Pablo Palacio, Jorge Cuesta, Ignacio Anzoátegui, Calvert Casey, Rafael José Muñoz, Joaquín Edwards Bello, César Moro y Gustavo Escanlar.

Los autores mencionados comparten un lazo común, un sendero existencial malhadado, una actitud ante la vida rubricada por el exceso y la autodestrucción. En este orden de cosas, la editora Leila Guerriero presenta un excelente conjunto de perfiles de estos letraheridos latinoamericanos del siglo XX, cada uno diseccionado por una destacada pluma de su respectivo país de origen, a excepción de los chilenos Alberto Fuguet (sobre Escanlar de Uruguay) y Rafael Gumucio (sobre Casey de Estados Unidos/Cuba).

Cada acercamiento viene marcado por la impronta personal de su escritor designado. La mayoría de los autores son reconocidos en las parcelas de la ficción, pero ahora juegan en otra cancha, quizá mucho más complicada que la de los recovecos de la imaginación, la de la no ficción.

Ese libro se llama Los malditos. Fue editado en 2011 por Ediciones UDP de la Universidad Diego Portales y puede leerse como una antología de la narrativa latinoamericana de no ficción del presente siglo. En sus páginas encontramos autores consagrados y otros aún por conocer: Alan Pauls, Alejandra Costamagna, Daniel Titinger, Andrés Felipe Solano, Óscar Contardo, Juan Gabriel Vásquez, Edmundo Paz Soldán, Graca Ramos, Gabriela Alemán, Rafael Lemus, Juan José Becerra, R. Gumucio, Boris Muñoz, Roberto Merino, Marco Avilés, Mariana Enriquez y A. Fuguet.

¿Acaso Barón Biza es el autor latinoamericano más trágico de los últimos 50 años?, parece ser la pregunta que se formula Alan Pauls cuando escribe sobre el autor de El desierto y su semilla (1998). Esta es una de las novelas autobiográficas más oscuras en la tradición narrativa latinoamericana. Pauls conduce su perfil sobre Barón Biza por medio de los datos de la referida novela signada por las quemaduras y los suicidios, en la que se narra igualmente la historia paralela de Argentina del siglo pasado, mediante la historia del padre del autor, el torcido Raúl Barón Biza. ¿O qué había en la mente del poeta chileno Rodrigo Lira, talentoso para el verso, pero extravagante en la vida?, es una de las preguntas de su compatriota Óscar Contardo. El perfil de Mariana Enriquez sobre la poeta argentina Alejandra Pizarnik nos da un acercamiento auténtico, lejos del lugar común, sobre el final de una poeta que se ha convertido en una autora de culto para varias generaciones de lectores de poesía en español (una gigante sobre otra gigante de las letras latinoamericanas, sería otra lectura. Además, tengamos en cuenta que Enriquez es la voz narrativa que más se ha consolidado en lo que va del siglo XXI). Lo mismo decimos de Juan Gabriel Vásquez cuando escribe de Porfirio Barba Jacob, poeta maldito colombiano. Por el lado peruano tenemos a Daniel Titinger y Marco Avilés que abordan a Martín Adán y César Moro, respectivamente. A este dúo de vates, tranquilamente podría sumarse un perfil sobre Enrique Verástegui. A estas alturas, el consenso sobre la radiación de su poética es absoluto.

Los malditos es una muy buena antología de perfiles literarios. Nunca se ha promocionado como tal, pero esa es también una manera de ver este libro que resiste con dignidad el paso del tiempo. Y, claro, el propio tiempo brinda del mismo modo otra perspectiva. Los personajes (no la obra literaria) de algunos perfiles se han desgastado, como Jorge Cuesta y Rafael José Muñoz. Quedaron en el tintero otras vidas malditas, como la del colocho Raúl Gómez Jattin.

Si hay suerte, el libro se encuentra en algunas librerías, pero fijo en plataformas.