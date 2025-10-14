Kimba Fá presenta ‘Emvra’, espectáculo de poder femenino, en el Auditorio Mario Vargas Llosa

El Auditorio Mario Vargas Llosa será el escenario de ‘Emvra’, el nuevo espectáculo de Kimba Fá, que se presentará el 6 y 7 de noviembre. Foto: difusión | Foto: difusión

El Auditorio Mario Vargas Llosa será el escenario de ‘Emvra’, el nuevo espectáculo de Kimba Fá, que se presentará el 6 y 7 de noviembre. Foto: difusión | Foto: difusión

El escenario del Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú será testigo de una explosión de ritmo, energía y poder femenino con ‘Emvra’, el más reciente espectáculo que presentará la agrupación Kimba Fá por partida doble: jueves 6 y viernes 7 de noviembre, a partir de las 8:00 p.m.



El elenco —integrado por 20 artistas en escena— despliega toda su potencia interpretativa para recordarnos que el cuerpo femenino no solo resiste: crea, lidera y transforma. Durante las funciones, el público podrá disfrutar también de la participación especial de destacadas voces, entre ellas Charo Goyoneche, intérprete principal del elenco. Las entradas están a la venta en Teleticket.



¿De qué trata el espectáculo ‘Emvra’?



‘Emvra’ no narra una historia de sufrimiento, sino que se erige como una celebración del poder creativo femenino. Es una declaración escénica de la fuerza, la voz y la capacidad transformadora de la mujer mediante el arte. Sobre el escenario, 20 mujeres se expresan con intensidad a través del canto, la danza, el zapateo y la percusión, activando la memoria colectiva con un lenguaje artístico vibrante que fusiona el teatro, la danza afroperuana y la percusión corporal.



Inspirado en las raíces afroperuanas y mestizas, este montaje ofrece una experiencia multisensorial donde la música, el movimiento y la palabra se entrelazan para exaltar la resiliencia, la alegría y la sabiduría femenina. ‘Emvra’ articula ritmos y géneros musicales de herencia afroperuana, andina, aimara y criolla, generando una atmósfera ritual, intensa y profundamente contemporánea.



Con una puesta en escena cargada de color, ritmo y emoción, ‘Emvra’ invita al público a sumergirse en una experiencia teatral que honra la identidad, la libertad y la fuerza colectiva de las mujeres, reafirmando su rol esencial como creadoras y transformadoras a través del arte.

