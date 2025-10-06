HOYSuscripcion LR Focus

Natalia Documet presenta su nueva exposición en Casa Bulbo: “Nos borramos poco a poco, no por la muerte, sino por el olvido”

La propuesta de la artista peruana fusiona pintura, poesía y sonido, ofreciendo al espectador una muestra multidisciplinaria.

"Esa despedida que nunca pude dar". Imagen: Difusión.
"Esa despedida que nunca pude dar". Imagen: Difusión.

La artista Natalia Documet inaugura su más reciente exposición organizada por BLOC Art Perú en colaboración con Casa Bulbo bajo el nombre “Nos borramos poco a poco, no por la muerte, sino por el olvido”, una muestra íntima que abrirá sus puertas desde este Jueves 9 de octubre a las 8pm en Bolognesi 660, Barranco.

La muestra reúne cinco pinturas que parten de documentaciones fotográficas y se acompañan de poemas seleccionados por la artista, incluidos en su primer poemario “Los Tres Rostros”. A través de símbolos como la naturaleza y la fuerza cromática del rojo y el dorado, Documet invita a detenerse en aquello que permanece en la memoria y en lo que, inevitablemente, se diluye con el paso del tiempo.

“El tiempo pasa y, con él, llegan muchos momentos que inevitablemente se desvanecen. Mis obras son intentos de atrapar esos olvidos, de sostener en la pintura lo que en la vida tiende a borrarse. Palabras que nacen de lo personal pero que encuentran resonancia en algo más amplio: la herencia, la pérdida, la construcción incierta de una identidad. Este proyecto es testimonio y ofrenda” señala la artista.

Natalia Documet. Foto: Difusión.

Natalia Documet. Foto: Difusión.

Documet utiliza el arte como una manera de mostrar la vulnerabilidad por lo que se pierde con el tiempo. Sus obras, resultado de una búsqueda constante entre distintas técnicas, se abren al espectador como un espacio de memoria, sueños y olvidos que se transforman en imágenes.

Esta incursión en la escritura la consolida como una artista integral, capaz de moverse entre diferentes lenguajes del arte como, la poesía, el sonido y la pintura, aportando así una mirada fresca a la escena contemporánea local.

Las obras podrán visitarse durante todas las noches de octubre, en Casa Bulbo de Barranco, un espacio que promueve el arte independiente y contemporáneo en Lima.

Otros datos

Lugar: Casa Bulbo – Bolognesi 660 Barranco

Duración: 09 al 26 de Octubre

Actividades

Inauguración: 09 de Octubre 8pm

Visita guiada: Sábado 11 de Octubre 5pm

Presentación poemario: Sábado 11 de Octubre 6pm

Panelistas: Jorge Villacorta, Maria Eugenia Yllia, Natalia Documet

Recital: Miércoles 22 - 9:30 pm

Participan: Ivet Salazar, Natalia Documet, Michael Spitzer

Invitación abierta al público

(NdP).

