Último número de la revista “Círculo de Lectores” dedicado a la figura del detective

En el ámbito cultural (en toda su dimensión), Perú es el país de los entusiasmos. El entusiasmo no tiene nada de malo, lo que sí es malo es cuando el entusiasmo es aniquilado por la falta de constancia. La situación crítica puede ser una razón de peso para no seguir con los proyectos, pero una mirada a nuestra tradición cultural nos arroja la evidencia de que cuando hay compromiso real, los proyectos siguen, seguramente transformados comparados con su idea inicial.

Este es el caso de la revista Círculo de Lectores, la cual es dirigida por el escritor Gabriel Rimachi y cuyo editor es el también escritor Salvador Luis Raggio, que va por el número 15, el cual está dedicado a la figura del detective en la literatura.

La revista tiene dos años en el ruedo y puedo decir que no solo ha ido depurando su contenido, sino igualmente lo ha vuelto más consistente, suscitando de esta manera la siempre difícil regularidad.

Tenemos un guiño a la serie policial Gamboa, que vimos a mediados de los 80; el artículo “El duro adiós»: violencia y perversidad en Sin City de Frank Miller” de Raggio; “Arlt, el enigma y la ciudad: una lectura de El crimen casi perfecto” de Hernán Vera Álvarez; y “La indiscreta historia de Caramelo Verde” de Fernando Ampuero, a quien La República entrevistó el último domingo a razón de su libro de ensayos Marea Alta.

La novela policial y la novela negra se han integrado de tal manera que hoy son un solo registro. Es un género que, en Perú, por lo que vive y ha vivido a lo largo de su historia, debería gozar de mucha popularidad. Este registro literario, si alguna función cumple, es la de reflejar el día a día de la sociedad.

Recomiendo este último número de Círculo de Lectores. Rimachi y Raggio saben que la legitimidad solo se consigue con la persistencia y el buen gusto, que lo tienen.

Dato:

El próximo número de CdL estará dedicado a Miguel Gutiérrez. Este número y los anteriores, los pueden descargar de: www.circulodelectores.pe.