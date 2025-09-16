Este sábado 20 de septiembre, la Sala Azul del Centro Cultural de la PUCP será escenario del estreno de la película “Ruinas Circulares”, dirigida por la reconocida cineasta Delia Ackerman. El nuevo filme registra el concierto que el percusionista y músico experimental Manongo Mujica ofreció el 17 de noviembre de 2024 en las pirámides de Túcume, Lambayeque. La obra audiovisual captura la intensidad de aquella noche en el norte del Perú, donde las melodías de vanguardia dialogaron con la cosmovisión ancestral en medio de un espacio sagrado.

“’Ruinas Circulares’ no fue solo un concierto, sino un ritual artístico que conectó tradición y modernidad, naturaleza y espiritualidad”, señala Mujica de su proyecto multidisciplinario, inspirado en el cuento homónimo de Jorge Luis Borges. Su creación trascendió el formato de concierto para convertirse en una experiencia sensorial e inmersiva.

En aquella ocasión, Mujica reunió sonidos que evocaban la espiritualidad andina y amazónica, integrando percusiones, silencios y resonancias que parecían dialogar con las propias ruinas. El resultado fue un espectáculo que impactó tanto a especialistas como al público general, consolidándose como una de las propuestas más originales de la escena contemporánea peruana.

En el concierto participaron el músico noruego Terje Evensen, el chelista Fil Uno, la cantante Gabriela Ezeta, la bailarina Anaí Mujica, además de Daniel y Gabriel Mujica en la percusión. El evento fue coorganizado con el Complejo Arqueológico de Túcume y el Museo de Sitio de Túcume, bajo la dirección de Bernarda Delgado y la tutela del arqueólogo Alfredo Narváez, con el objetivo de consolidar al patrimonio cultural como un espacio vivo para la creación contemporánea.

La proyección en la Sala Azul del CCPUCP no solo revive ese momento histórico, sino que lo reinterpreta desde la mirada cinematográfica. Para los organizadores, la experiencia busca invitar al espectador a un viaje interior, un recorrido por la memoria, la naturaleza y el misterio del tiempo.

Conversatorio y cóctel

Tras la proyección, se abrirá un conversatorio con Manongo Mujica, Delia Ackerman y el productor musical Luis Alvarado (Buh Records), en el que se compartirán detalles sobre el proceso creativo detrás de la película y del concierto. La velada concluirá con un cóctel, propicio para el intercambio de ideas entre los asistentes.

Sobre Delia Ackerman

Periodista y documentalista, Delia Ackerman es autora de películas como La medicina del perdón, Madre Mar, Hatun Phaqcha, tierra sana —premiado en el Festival de Lima y en Málaga— y Las manos de Dios (2004), un documental que rindió homenaje al legendario percusionista peruano ‘Chocolate’ Algendones, amigo personal de Manongo Mujica.

Su obra se distingue por explorar la memoria histórica, la espiritualidad y la relación entre naturaleza y cultura. Con “Ruinas Circulares”, Ackerman convierte un concierto en un relato cinematográfico que resalta la fuerza visual y simbólica del paisaje sagrado de Túcume.

EL DATO

Lugar: Sala Azul CCPUCP – Av. Camino Real 1075, San Isidro

Día: Sábado 20 de septiembre

Hora: 8:30 p.m.

RSVP: https://wa.me/51987400170

(NdP).