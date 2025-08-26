HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos
Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     
Cultural

Casa de la Literatura Peruana convoca al 9.º Concurso de Microrrelatos Bibliotecuento

“200 palabras bastan para crear un universo”. Con esta premisa, la Casa de la Literatura Peruana convoca al 9.º Concurso de Microrrelatos Bibliotecuento, dirigido a peruanos(as) y residentes en el país, mayores de 18 años. La convocatoria estará abierta del 1 de agosto al 19 de septiembre de 2025.

Caslit. Imagen: Difusión.
Caslit. Imagen: Difusión.

El certamen invita a imaginar, escribir y compartir relatos breves inspirados en bibliotecas, libros y lecturas, ya sean reales o imaginarias. El objetivo es fomentar la creación literaria peruana en el género del microrrelato, revalorar a las bibliotecas como espacios de encuentro y promover el acceso a nuevas voces narrativas.

Cada relato debe ser inédito, con una extensión máxima de 200 palabras (sin contar el título). Más que una restricción, esta brevedad representa un reto creativo, que estimula a transformar una biblioteca en un universo narrativo desde la ficción.

Desde su primera edición, en 2016, el concurso Bibliotecuento se ha consolidado como un semillero de nuevas voces narrativas provenientes de distintas regiones del país. Y, en ocho ediciones, ha convocado a más de 3,300 participantes a nivel nacional, afianzándose como un referente del microrrelato en el Perú.

Requisitos para participar:

·         Ser peruano o residente extranjero mayor de 18 años.

·         Enviar un solo relato, por participante, original e inédito, y de máximo 200 palabras.

·         No podrán participar ganadores de ediciones anteriores, trabajadores de la Casa de la Literatura ni miembros del Comité de Evaluación.

·         Leer las BASES del concurso en el siguiente enlace: ENLACE A BASES

·         Acceder al formulario para enviar su microrrelato: ENLACE A FORMULARIO

Evaluación y premiación

Los relatos serán revisados y valorados por una Comisión de Evaluación conformada por escritores, investigadores y promotores de la microficción, quienes considerarán la calidad literaria, originalidad, coherencia temática y corrección en la escrituraEl relato ganador, las menciones honrosas y finalistas serán parte de una publicación digital de acceso libre y gratuito.

La ceremonia de premiación y el anuncio de resultados se realizarán el 25 de octubre de 2025. Las actualizaciones del concurso estarán disponibles en las redes sociales y la página web de la institución. Para consultas, las personas interesadas pueden escribir a: bibliotecacaslit@minedu.gob.pe

DATO:

La Dirección de la Casa de la Literatura Peruana, del Ministerio de Educación, es un espacio público que promueve el poder transformador de la palabra, los libros y la creación literaria. Desde hace más de 15 añosacoge a lectores, escritores, educadores y mediadores de todo el país, fomentando la identidad, el pensamiento crítico, y la interculturalidad a través de experiencias en torno a la literatura.

(NdP).

Notas relacionadas
Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

LEER MÁS
Javier Cercas: "Compadezco al escritor que, por tener éxito, se cree superior a los otros"

Javier Cercas: "Compadezco al escritor que, por tener éxito, se cree superior a los otros"

LEER MÁS
Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Giovanna Pollarolo: “Desde el comienzo elegí escribir con tranquilidad”

Giovanna Pollarolo: “Desde el comienzo elegí escribir con tranquilidad”

LEER MÁS
Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto armado interno, se mantiene viva”

Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto armado interno, se mantiene viva”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Cultural

Herbert Rodríguez: “Todos los prosendero o promartacos de los 80, les dieron la excusa a los gobiernos para levantar el cuco del terrorismo”

Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto armado interno, se mantiene viva”

Monumental Callao y MAC Foto presentan un Especial de Fotografía con 49 autores en seis propuestas curatoriales

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota