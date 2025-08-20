HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cultural

El Perú en acuarela: una mirada al paisaje a través de la nueva exposición del BRITÁNICO

Tras su exitoso paso por el Reino Unido, la exhibición “Algo más cerca de la verdad: Paisaje peruano de Londres a Lima” se presentará en la galería John Harriman.

"Agua, luz y algo más" (1998) de Erick Huanca.
"Agua, luz y algo más" (1998) de Erick Huanca.

Después de una exitosa presentación en Londres, durante los meses de mayo y junio, llega a la galería John Harriman la exposición “Algo más cerca de la verdad: Paisaje peruano de Londres a Lima”. El público podrá disfrutar de una selección de obras que fueron premiadas en diversas ediciones del Concurso de Acuarela premio John Constable, organizado por el BRITÁNICO.   


A lo largo del concurso, la acuarela ha servido como vehículo para representar y reinterpretar el paisaje peruano. Si bien en sus inicios predominaban composiciones que nos remitían al paisaje tradicional —cordilleras, valles y pueblos andinos—, con el paso del tiempo emergieron nuevos lenguajes visuales: paisajes urbanos y composiciones más simbólicas y conceptuales que expandieron los límites del género.


La exhibición da cuenta de esta evolución donde se aprecia la riqueza plástica del medio y la técnica, además de la capacidad de los artistas para dialogar con su entorno. De esta manera, el público se acercará al Perú como un territorio en constante transformación visto a través de quienes lo habitan y lo pintan. Las acuarelas pertenecen a Guzmán Emilio Huanca, Sebastián Andi Díaz Banda y Ricardo Córdova Farfán, entre otros artistas.

“Con estas acuarelas, que corresponden a las premiadas en las 30 ediciones del concurso, observamos una evolución cronológica en la técnica e interpretación del paisaje peruano. Son creaciones con una carga emotiva y la mirada particular de cada artista, según su región y el paisaje que los rodea”, sostiene Sol Toledo, jefa de galerías del BRITÁNICO Cultural.

Desde su creación, en 1977, el Concurso de Acuarela premio John Constable buscó fortalecer los lazos entre el Perú y el Reino Unido, llevando el nombre del reconocido paisajista inglés. Su primer objetivo fue promover la práctica de la acuarela, un medio tradicional que ha sido cultivado con pasión por generaciones de artistas peruanos.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Galería John Harriman. Calle Bellavista 531, Miraflores.
Horario: De martes a domingo, de 1 p.m. a 9 p.m. 

Temporada: Hasta el 28 de setiembre. 

Ingreso libre.  

Notas relacionadas
Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

LEER MÁS
Javier Cercas: "Compadezco al escritor que, por tener éxito, se cree superior a los otros"

Javier Cercas: "Compadezco al escritor que, por tener éxito, se cree superior a los otros"

LEER MÁS
Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Herbert Rodríguez: “Todos los prosendero o promartacos de los 80, les dieron la excusa a los gobiernos para levantar el cuco del terrorismo”

Herbert Rodríguez: “Todos los prosendero o promartacos de los 80, les dieron la excusa a los gobiernos para levantar el cuco del terrorismo”

LEER MÁS
Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

LEER MÁS
Poder, imagen, política y memoria: “Miguel Aguirre. Volumen I” en el ICPNA de Miraflores

Poder, imagen, política y memoria: “Miguel Aguirre. Volumen I” en el ICPNA de Miraflores

LEER MÁS
Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto armado interno, se mantiene viva”

Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto armado interno, se mantiene viva”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Al fondo hay sitio' en vivo arrasa en rating contra el estreno de ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos hicieron?

La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Cultural

Herbert Rodríguez: “Todos los prosendero o promartacos de los 80, les dieron la excusa a los gobiernos para levantar el cuco del terrorismo”

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Poder, imagen, política y memoria: “Miguel Aguirre. Volumen I” en el ICPNA de Miraflores

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota