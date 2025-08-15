Exposición “Tiempos de conexión” de Lorena Noblecilla Fuller

Lorena Noblecilla Fulller ha realizado una instalación recurriendo a la fotografía, pintura, escultura y a la proyección de tres videos realizados en la selva de Quincemil, en el Cusco. La muestra ha sido seleccionada para integrar la programación internacional de Bienalsur y como parte también del Festival MAC Foto Barranco.

Para el curador Jorge Villacorta, “el arco visual que delinea Lorena Noblecilla en esta exposición es decididamente más amplio y abarcador. Su interés está potentemente puesto en la energía, sobre todo en la lumínica. La propuesta está visualmente signada por el verde como color, que prima tanto por el lado de la pintura fluorescente que la artista usa puntualmente en un reducido número de obras pictóricas, como en una visión del bosque amazónico en su fotografía, testimonio patente de un reino de la clorofila, que fija la luz y la convierte en alimento, y con ello está al origen de la configuración de la cadena alimentaria”.

"Cono". Imagen: Difusión.

Lorena Noblecilla Fuller (Lima, 1977) estudió Artes Plásticas en la Escuela de Arte Corriente Alterna y ha realizado talleres de fotografía en el Centro de la Imagen, Lima. Ha presentado siete exposiciones individuales en la Galería Del Paseo, Lima y Punta del Este, y Fórum y participado en varias muestras colectivas (Feria Pinta Parc en Lima y Otra Feria, Arte Contemporáneo, Buenos Aires). Ha expuesto en PHotoEspaña (São Paulo y Madrid), Museo Cuatro Caminos (Ciudad de México), ArcoMadrid 2019 (Perú País iIvitado), Casa de América Madrid, entre otros. Su obra forma parte de colecciones como la del FOLA (Buenos Aires), de Jan Mulder (Lima) y del Museo de Arte de San Marcos (Lima); su trabajo fotográfico ha sido publicado en Lima, Perú de Mario Testino y Estratos de un paisaje, Fotografía Contemporánea de la Colección Jan Mulder. Ha sido finalista de Descubrimientos PHotoEspaña 2017 para la beca Máster en fotografía; seleccionada para participar en Descubrimientos PhotoEspaña 2021 y finalista de la beca Master PhE PhotoEspaña 2023, Madrid., y del Concurso Nacional de Pintura Mucen, Lima, 2023. Vive y trabaja en Lima.

La exposición se puede visitar hasta el 21 de septiembre, de martes a viernes, de 10 am a 8 pm; sábados, domingos y feriados, de 10 am a 6 pm. El ingreso es libre.





