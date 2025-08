Los caballos de Patti Smith de aniversario

No siempre los álbumes de covers garantizan originalidad. Pero hay álbumes de covers que superan a las canciones que las componen, porque denotan una actitud, ya sea del artista o de la banda, que va más allá del impacto original de la canción, presentándola como nueva e incluso más rica en sustancia.

En los dos últimos meses, he vuelto a escuchar el álbum Twelve (2007), de la compositora, escritora y activista norteamericana Patti Smith. En este trabajo, Patti Smith rinde tributo a sus maestros versionando las canciones que la configuraron como persona y artista. No es un trabajo de juventud. Twelve es su décimo álbum, es decir, lo hizo con un nombre ya ganado en el circuito musical independiente.

Twelve está conformado por estas maravillas: “Are you experienced?” de Jimi Hendrix, “Everybody wants to rule the world” de Tears for Fears, “Helpless” de Neil Young, “Gimme shelter” de los Rolling Stones, “Within you without you” de George Harrison, “White rabbit” de Grace Slick, “Changing of the guards” de Bob Dylan, “The boy in the bubble” de Paul Simon, “Soul kitchen” de The Doors, “Smells like teen spirit” de Nirvana, “Midnight rider” de Allman Brothers Band, “Pastime paradise” de Stevie Wonder y el bonus (porque están anunciadas 12 canciones, como señala el título) “Everybody hurts” de R.E.M. Por sí solos, los temas ya tienen un lugar ganado en el imaginario de millones de personas en el mundo, pero en la voz de Patti Smith adquieren otra dimensión, al punto que no nos hacen extrañar a sus creadores o intérpretes originales.

"Horses" (1975).

Los mayores de 40, la conocen como la madrina del punk, pero los más jóvenes –en realidad el público de Patti Smith está compuesto por artistas, intelectuales o simplemente almas rebeldes que quieren vivir en paz sin hacer daño a los demás- la asocian por sus entusiastas declaraciones sobre la obra literaria del escritor chileno Roberto Bolaño e igualmente por su activismo de izquierda que la ha llevado a levantar la voz cada vez que entran en cuestionamiento los derechos humanos. Recordemos que, en enero del año 2018, Patti Smith se pronunció, en Washington Square Park de Nueva York, contra el indulto a Fujimori otorgado por PPK.

Patti Smith se hizo artista en una década marcada por lo mejor y lo peor que el mundo podía deparar en todo aspecto: los años 70. Patti Smith creció en un pueblo Nueva Jersey y se mudó a Nueva York en 1967. Tenía 21 años y quería, literalmente, contribuir en la construcción de un mundo mejor. Alternó, citemos algunos nombres ilustres, con Gregory Corso, William Burroughs, Allen Ginsberg, Robert Maplethorpe, Wayne County y estuvo en amoríos con Sam Shepard, dramaturgo y actor, hacedor del famoso poema “Si todavía rondaras por aquí” de 1980.

La artista tenía 29 años cuando debutó en la música con Horses (1975). Un primer álbum marcado por la madurez, que es denuncia de época y del mismo modo una declaración de amor por la poesía. Smith no canta, Smith corta con su voz y en sus temas (“Gloria”, “Redondo Beach”, “Birdland”, “Free Money”, “Kimberly”, “Break it up”, “Land” y “Elegie”) pone las bases de la que sería su poética, bases que fueron honradas con una coherencia que mantiene hasta la fecha. Horses es un trabajo que subraya la libertad y cuestiona toda clase de injusticias (no es gratuita la manera en que sale en la portada: con camisa blanca y corbata). Patti Smith, influenciada por la poesía de Arthur Rimbaud, estaba (y lo sigue estando) convencida del poder transformador de la poesía en las personas. Toda su obra musical y literaria (sugiero la lectura de sus memorias M Train) está marcada por este hechizo. La crítica musical ubica a Horses como uno de los mejores álbumes en la historia del rock. Ideal para estos tiempos de resignación ante el horror.