A diferencia de otras ferias de libros de la región, la FIL de Lima tiene una peculiaridad que debemos subrayar: se quiera o no, siempre pasan cosas ajenas al discurso cultural que la debería identificar. Lo he visto en todos los años que llevo asistiendo a la FIL y ya me extrañaba que en la presente edición no esté pasando algo.

Desde finales de la semana pasada, se venía rumoreando sobre la presentación de Revolución en los Andes (Ediciones Achawata) de Víctor Polay Campos. Polay, como sabemos, es el fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que de movimiento no tuvo nada y de terrorismo muchísimo. Polay se encuentra cumpliendo una sentencia de 35 años en la Base Naval del Callao.

De acuerdo con la información recogida, en la noche del lunes 28, Ediciones Achawata recibió una carta de la Cámara Peruana del Libro. En esta carta, se exponían las razones por las que se cancelaba la presentación del libro de Polay. El argumento principal: preservar el orden público. Ediciones Achawata respondió y señaló que la decisión de la CPL era todo un acto de censura.

Conozco a Magdalena Suárez (editora de Ediciones Achawata) desde que era estudiante universitaria y sé del catálogo que está armando con su proyecto. Bajo las leyes vigentes, Polay está preso por terrorismo y, hasta donde sé, jamás ha demostrado arrepentimiento alguno por sus actos. ¿Un libro de Polay iba a pasar como algo normal en la FIL, evento cultural al que asiste gente que no necesariamente va a tener el mismo pensamiento ideológico? Por si acaso, Víctor Polay Campos no es Lurgio Gavilán. Lurgio Gavilán tiene épica y no se ha hecho problemas con la autocrítica.

Así como conozco a Magdalena Suárez, también conozco a Melissa Pérez García (directora de Cultura de la CPL) desde que era estudiante universitaria. La CPL recibe cientos de solicitudes de autores, editores e instituciones que buscan presentar sus publicaciones en el marco de la FIL de Lima. La cantidad no es excusa para no haberse percatado de que el libro de Polay se estaba colando en la programación.

Cancelar la presentación del libro de Polay no es un acto de censura. Es sentido común cuando detrás de su nombre hay ríos de sangre, familias que siguen llorando a sus seres queridos y una memoria ciudadana que no olvida. Lo que pasó en los años 80 no tiene 200 años y si vamos a hablar de Polay o de lo que Polay ha escrito, pues hay que hacerlo conociendo la historia completa y no un fragmento de la misma. Contar a medias es mentir.