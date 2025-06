Poeta Gloria Portugal publica primer libro de relatos: "A lo mejor soy otro"

La escritora trujillana Gloria Portugal presentó recientemente su nuevo libro A lo mejor soy otro, un cuentario que reúne siete relatos, cuyos universos tienen como protagonistas a seres que han sido heridos psíquicamente en algún momento de sus vidas. “Los dos primeros cuentos tienen como protagonistas a niños, Si quisiéramos imaginarnos cómo serían ellos de adultos, definitivamente nos encontraríamos con personas rotas que van por la vida preguntándose si de verdad existen o no, porque este es precisamente el resultado de haber tenido experiencias demasiado intensas a edad temprana. Los otros cuentos recrean hechos, un tanto anecdóticos, que involucran a personajes adultos. En algunos casos he intentado construir el mundo subjetivo de estas personas, remontándome al inicio de sus tragedias vitales. Sin embargo, siempre he dejado solo algunas pistas y todas las puertas abiertas, una suerte de no-finales, para que sea el lector quien imagine y concluya las historias”, señala la autora sobre el libro.

Sobre A lo mejor soy otro

Los personajes de esta colección de cuentos habitan una realidad difusa. La certeza no les alcanza para entender si lo que acontece es real o solo es parte de su inexplicable confusión y extravío. Un indigente aturdido por las drogas le da forma a una nueva vida entre objetos inservibles que acumula con obsesión. Una niña se sume en el desasosiego debido a las argucias de su abusador, quien pretende hacerle creer que la indeseable experiencia pertenece al mundo de los sueños. Un adolescente, cruelmente rechazado por una joven caprichosa, se enreda en una aventura teratológica… Son algunas de las historias donde los protagonistas se mueven con lentitud, siempre atormentados por elementos y situaciones que escapan de su control.

Sobre Gloria Portugal Pinedo

Ha publicado los poemarios Insanías (2010), ganador del II Concurso Nacional de Poesía de Mujeres Scriptura; Estrellas en el cielorraso (2016); Canción del manicomio (2021); El libro de los lugares lejanos (2022); y Tarde llegaron las hadas (2025). En narrativa: Cuatrojos (2017), primer premio en la VI Bienal de Cuento Infantil ICPNA; y A lo mejor soy otro (2025).

(NdP).