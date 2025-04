Presentación del libro "¡No te creo nada, Isy Brown!" de Sophie Canal

¡No te creo nada, Isy Brown! (Editorial Luca Pacioli Presenta), es el cuarto libro de Sophie Canal, una escritora francesa que escribe en castellano, vive en el Perú desde hace casi treinta años. Isy Brown, su alter ego en su última novela, es una estudiante universitaria que se prepara para ser profesora de filosofía, a la par que cuida a Abel, un niño de seis años que le dará acaso la mayor lección de su vida, una que tiene que ver con el amor de madre, pero también con los deseos, en sus estados más puros y salvajes.

¡No te creo nada, Isy Brown!, se desarrolla en la ciudad francesa de Tours, donde Sophie Canal estudió para ser profesora de filosofía, y donde también hizo de baby sitter de un niño. Ante la pregunta de si lo que ha escrito en este libro sucedió en la vida real, Sophie no duda en responder que sí, que sucedió tal cual, entonces al que ha leído la novela se le escarapela el cuerpo, se le eriza la piel: la historia transmite altas dosis de ternura, pero se cuenta con un humor atrevido, en ocasiones, incluso, corrosivo, aunque haya escenas que aceleran el corazón del lector.

El texto promocional de la editorial Luca Pacioli Presentadice que es“una novela fresca, audaz y llena de sensibilidad. Nos invita a cuestionar los roles preestablecidos y a abrazar la belleza de la imperfección. Una historia que resonará en el corazón de quienes se atreven a desafiar las convenciones y a construir su propio camino”.

La escritora Christiane Félip Vidal, con quien Sophie Canal a escrito un libro a cuatro manos (La flor artificial), lo deja entrever de esta manera: “¡No te creo nada, Isy Brown!, es una novela muy original cuyo tono, con frecuencia humorístico y falsamente ligero, esconde una profunda reflexión sobre las relaciones humanas al dar cuenta de los desafíos llenos de dudas que se plantea una joven estudiante de filosofía, escritora en ciernes, que desarrolla con el niño al que cuida diálogos para nada infantiles”.

El escritor Félix Terrones, dice lo siguiente: “Al igual que en otros libros de Sophie Canal, en ¡No te creo nada, Isy Brown! lo autobiográfico en clave psicodélica se mezcla con el erotismo y la novela de aprendizaje. Pero en este libro la autora alcanza por fin lo que buscó desde siempre: narrar el origen de la escritura —la suya—, que está en el otro, aquel que está por venir, el hijo o el lector. Sí, como escribió Rimbaud: ‘Yo es otro’.

¿Pero qué significa para la propia autora haber escrito esta novela que en realidad no tiene orígenes tan recientes? Sophie Canal responde: “La historia de esta novela es otra novela, la de un parto monstruoso. Después de 28 años de gestación parece que por fin los astros permiten que nazca Isy Brown, el personaje que mi barriga iba formando desde Francia, hace tanto tiempo que ya amenazaba con nacer abuela. La maternidad no solo tiene sus raíces en el deseo de ser madre. Ni en el linaje de las madres que te preceden. La idea de este libro nació de experiencias de maternidad paralelas que no se suelen considerar en la literatura. De la relación con un niño que alguna vez me confiaron para que lo educara. Y del final de una etapa que todos vivimos: la de la vida estudiantil. Me pareció interesante escuchar lo que aquellos ecos del pasado tenían que enseñarme sobre mi manera de vivir la transición hacia la maternidad real, la de carne, cacas y llantos”.

Sophie Canal es una escritora francesa que escribe en castellano; y el hecho de escribir en un idioma distinto al materno –cosa que ya ha hecho en sus anteriores libros, Geometría del deseo, La flor artificial y Esclavas–, la ha ayudado, según sus palabras, “a encontrar mi voz en la literatura”.

¡No te creo nada, Isy Brown! se presentará elviernes 25 de abril, en la Sala Louis Lumière de la Alianza Francesa de Miraflores (Av Arequipa 4525), a las 7:00 p.m. En la mesa, estarán Alessandro Pucci, Andrea Ortiz de Zevallos y la autora.