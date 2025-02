Charles Walker: “Los hispanistas que defienden a Francisco Pizarro, no creo que sean grandes hinchas de Túpac Amaru”

En el 2024, se publicó un pequeño libro que reúne 33 cartas entre tres personajes imprescindibles de la historia peruana: Túpac Amaru, Micaela Bastidas y Tomasa Tito Condemayta. El editor de la publicación, el reconocido historiador norteamericano Charles Walker, conversa con La República sobre el valor histórico de estos documentos que, en lugar de mostrarnos a los héroes, nos revelan lo que hay detrás de ellos, es decir, los resortes emocionales y la contradicción humana que se encienden precisamente en tiempos de lucha o de guerra. En su aparente sencillez, Tu ausencia ha sido causa para todo esto (Debate) es dinamita pura y cuyo único fin no es otro que propiciar discusión. Sin exagerar, este es un libro de lectura obligatoria.

-Últimamente, hay una mirada íntima a la historia peruana y este libro es una muestra de ello. ¿Se agotó el tema Túpac Amaru o faltaba explorar este lado personal del héroe peruano?

-Recuerdo una reseña de mi libro La rebelión de Túpac Amaru en la que se decía que lo único que le faltaba era conocer el lado íntimo de las personas. No había fuentes y cuando los historiadores entramos al terreno de la ficción, se vuelve un peligro. A mí me interesa mucho lo epistolar, lo íntimo. El tema Túpac Amaru no está saturado, aún hay mucho por explorar, pensemos en el tema de la participación de las mujeres en la rebelión que organizó.

-¿Cómo llegaste a las cartas? ¿Hubo dificultad?

-Así sea una paradoja, esto se lo debemos a la enorme capacidad represiva de los españoles, porque guardaron todo. Las cartas vienen de fuentes, como el archivo oficial de España, el archivo de Indias. Los españoles hicieron un juicio muy documentado, lo cual nos permite tener testimonios y cartas. No hay muchos materiales como escopetas o uniformes, como sí los hay en los museos de Estados Unidos, por ejemplo.

-La cultura burocrática española terminó salvando estas cartas y testimonios.

-Exactamente. Durante lo colonia, los españoles hacían hasta cuatro copias de todos los documentos.

-Hay un carácter novelesco en las cartas.

-Micaela Bastidas, me la imagino escribiendo o dictando las cartas. Me sorprende mucho esa combinación entre pragmatismo y preocupación, coordinando pedidos directos sobre armamento o con espías, siempre con un enorme cariño. Estas cartas las he leído como 20 mil veces y cuando las lees ya editadas en libro, me siguen impactando. Hay mucho cariño en las cartas. Luego viene el tema de Tomasa Tito Condemayta, que es complicado.

-Antes de abordar el tema de Tomasa Tito Condemayta, te quería preguntar, puesto que esta publicación está en el marco del bicentenario, lo siguiente: ¿sientes que el año pasado las celebraciones por el bicentenario, que se cerraron con los aniversarios de las batallas de Junín y Ayacucho, pasaron desapercibidas?

-El bicentenario pasó por fases y en Perú hubo muchas complicaciones para debatirlo. Pero lo que sí te puedo decir es que logramos no caer en un discurso oficial. Es decir, no solo tuvimos celebraciones, San Martín, Bolívar, la independencia de 1821, hubo también una mirada hacia adentro, un cuestionamiento, pero que se haya logrado posicionar como una visión alternativa, no. La gente está preocupada con la situación política, en realidad ha sido así en los dos últimos años y es natural que la gente se sienta cansada del tema. Hice varios viajes a Perú en ese tiempo y lo pude notar. Pero no cayeron en un chauvinismo nacional, con banderitas y proclamando que Perú es lo máximo, ese es un peligro con las celebraciones. No ha habido una discusión nacional sobre el bicentenario.

-En el libro consigna cosas que no se dicen de Túpac Amaru.

-Es la construcción de un héroe, que siempre es un peligro en el Perú. Pensemos en el uso de su imagen en los símbolos de las protestas en los últimos 10 años. Hay un deseo, una necesidad de tener símbolos nacionales de verdad, de provincia, con quechuahablantes, que son héroes intocables. Pero, por otro lado, hay una crítica a Túpac Amaru muy simplona, de que era un neoliberal y que luchaba por sus intereses personales. Esa crítica no tiene ningún fundamento, nadie se levanta y pone en peligro a su familia. En las cartas, se ve que estaban en un tremendo peligro. Túpac Amaru sabía del peligro que estaba corriendo.

-Pero ¿su vigencia se debe a que no tenemos muchos héroes nacionales?

-No tenemos héroes indígenas. Micaela Bastidas es ahora una referencia para el feminismo. Por ejemplo, para Velasco fue un golazo proponer la figura de Túpac Amaru como gran símbolo. Tenía un régimen militar y muchos jóvenes se identificaron con su figura. A Túpac Amaru se le han hecho varias lecturas. Hay un Túpac Amaru conservador, otro más radical. Hay Túpac Amaru para todos, dije en alguna ocasión, lo cual fue una exageración.

-El libro circula en un contexto en el que se señala que hasta la conquista fue un hecho no tan traumático. No se puede negar que hay una corriente hispanista que pretende dar una versión más suave de lo que pasó.

-Así es. Justo hice mi curso sobre la esclavitud, que es un gran tema aquí en Estados Unidos y terminamos hablando de América Latina. Hay que entender lo que realmente fue la mita: se llevaron a millones de indígenas a Potosí a trabajar un año o dos en las peores condiciones, o sea, hubo una explotación masiva. Pero, de otro lado, los hispanistas que defienden a Pizarro, no creo que sean grandes hinchas de Túpac Amaru. Pero a la vez está el tema de la iglesia, que lo desarrollo en otro libro. Túpac Amaru nunca pudo dejar de ser un buen católico y eso le costó mucho. Levantarse, hacer una revolución en el Perú con o sin la iglesia es muy complicado. Esto demuestra el nivel de explotación, la brutalidad y el odio que había a los españoles y el deseo de una alternativa en cosas sencillas como escuchar y hablar quechua. Sin embargo, esta situación también te demuestra que la colonia había penetrado en el Perú en todos los aspectos.

-Entre líneas, las cartas tienen mucha dinamita. Lo que hay entre Túpac Amaru y Tomasa Tito Condemayta, ¿supone un cuestionamiento al discurso sobre Túpac Amaru?

-Decidí lo de Tomasa porque ya es figura, está en los discursos feministas, hay un documental sobre ella y sus cartas son formidables. Ella es un personaje complicado. Es curaca, su esposo es criollo, tiene dinero, pero es radical y sale a la lucha. Me criticaron por qué no había más cartas de mujeres, pero lo que yo quería era un libro corto. Me alegra que ahora sea una figura conocida y fuente de estudios e investigaciones. Tampoco es una feminista actual en el siglo XVIII. Era una mujer con contradicciones que luchó y perdió su vida.

-Las cartas de Tomasa reflejan un sentimiento y en esa dimensión hay pliegues.

-En principio, no sabía qué hacer con la discusión de que Tomasa era amante de Túpac Amaru, pero había que tocar el tema. Las cartas revelan un sentimiento, pero yo no veo indicios de que eran amantes. En una carta, ella le dice a Túpac Amaru que era su favorita. Algunos analistas han caído en el sensacionalismo de que si un hombre y una mujer son muy amigos, es porque son amantes. Es una noción muy tradicional. En la película Túpac Amaru hay una escena de celos, en donde Túpac Amaru coquetea con una Tomasa muy guapa, lo cual pone celosa a Micaela, y está bien porque es una película de ficción, no es un documental. Sentí que algunos lectores se decepcionaron porque esperaban ver un triángulo romántico ahí, con chismes y todo.

-En Perú, no tenemos una gran tradición en memorias, epístolas y diarios.

-Estas cartas son muy confrontacionales, con mucha verdad. En el Perú no hay mucha tradición de memorias, las que hay son muy oficiales, de políticos que dicen yo fundé este puerto, yo hice lo otro, pero memorias personales en donde se vea la contradicción humana no hay y estas cartas reflejan ese lado íntimo que debemos conocer. Túpac Amaru, Micaela Bastidas y Tomasa Tito Condemayta son personajes importantes en la historia peruana.

-Han dicho que te has querido aprovechar de esa historia entre Túpac Amaru y Tomasa.

-Es una falsedad. En el libro no caigo en el sensacionalismo.

-¿Es más una crítica a tu persona que a la figura de Túpac Amaru? No pocos te consideran el mayor especialista en Túpac Amaru.

-Mucha gente reclama a Túpac Amaru y no solo es en Perú. Estas cartas son para un público que no va a leer una monografía de 200 páginas. Y seguiré buscando más cartas, ojalá las encuentre en los pueblos tupamaristas. Mi prólogo, además, es equilibrado, no caigo en lo light. Conocer el lado personal de nuestros héroes, ya es una necesidad.