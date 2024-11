Este 2024, Perú se ha convertido en uno de los principales destinos de conciertos y eventos de artistas de diversos géneros, incluyendo el k-pop y las estrellas surcoreanas que gozan de una gran popularidad en Latinoamérica. Uno de los eventos más esperados por los fanáticos peruanos será el Fan Meeting de Hwang In Yeop, protagonista del exitoso drama 'True Beauty' ('Belleza verdadera'). Con motivo de su llegada, una fan peruana realizó un acto inusual para poder costear su entrada: subió a buses en Lima pidiendo colaboración para cumplir su sueño de ver a su idol.

El video de la fan rápidamente se hizo viral en TikTok, mostrando cómo, con cartulina en mano y una figura de cartón del actor, declaraba a los pasajeros su amor por Hwang In Yeop. Este hecho despertó la simpatía de miles de seguidores, quienes se han unido en apoyo para ayudar a la joven a cumplir su meta.

Fan peruana sube a buses para recaudar dinero y poder ver a Hwang In Yeop de 'True Beauty'

La fanática peruana de Hwang In Yeop se volvió viral al subir a un transporte público en Lima para pedir la colaboración de los pasajeros. Armada con una cartulina que detallaba su solicitud, la joven explicó que su mayor deseo era poder asistir al Fan Meeting del actor coreano en marzo de 2025. En medio de su discurso, la fan se identificó como la "Lim Joo Kyung peruana" —en alusión a un personaje del drama 'Belleza verdadera'— y compartió su amor incondicional por el actor, a quien describió como “la razón de su existir”.

Para hacer aún más memorable su intervención, la joven cantó en coreano y, luego, interpretó el popular tema 'Me muero' de La Quinta Estación, conmoviendo a los pasajeros. La iniciativa de la fan, que alzó la voz para expresar su amor por el actor surcoreano, resonó en redes sociales, donde miles de usuarios han manifestado su simpatía y admiración hacia su acto.

¿Cuándo llega Hwang In Yeop, actor de 'True Beauty'?

Hwang In Yeop visitará Perú en el marco de su gira de Fan Meeting, que tiene programado un evento especial en Lima el próximo 21 de marzo de 2025. Este esperado encuentro se llevará a cabo en el Arena 1 de la Costa Verde, un recinto conocido por albergar espectáculos de gran magnitud en la capital peruana. La gira del actor surcoreano no solo incluirá a Perú, sino también otras ciudades importantes como Taipéi, Bangkok, Tokio, Osaka, Manila y su natal Seúl, con el objetivo de acercarse a sus seguidores internacionales y ofrecerles momentos especiales.

Hwang In Yeop, reconocido por su papel de Han Seo Joon en 'Belleza verdadera', consiguió una gran cantidad de seguidores en América Latina. Su personaje, un joven de aspecto rudo, pero con un gran corazón, se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia, consolidando al actor como una de las estrellas emergentes más populares en el género de dramas coreanos. Además de su rol en 'True Beauty', el actor participó en producciones como 'The Sound of Magic' y 'Why Oh Soo Jae'.