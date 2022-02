BTS en concierto 2022: ¿qué cines en Perú transmitirán el PTD on stage - Seúl?

Permission to dance on stage en Seúl es el primer concierto presencial de BTS en su país natal, Corea del Sur. El evento de gran escala se realizará durante tres días y ARMY del extranjero también podrá vivir la experiencia de dos formas: por streaming online y en pantallas de cine a nivel mundial.

Perú es uno de los países seleccionados para la megatransmisión de Bangtan coordinada en cines de América, Asia, Europa y Oceanía. Fans latinos en México, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y más regiones también acudirán en masa a las proyecciones ya confirmadas.

¿Cuándo será la transmisión del concierto de BTS en cines?

Debido a la zona horaria, Perú gozará de una proyección diferida el mismo día en que se realiza la segunda fecha de PTD on stage. El evento será el sábado 12 de marzo.

Te contamos qué cines peruanos esperan a ARMY en la preventa oficial que inicia pronto.

V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope son los integrantes de BTS. Foto: Hybe

BTS en Cinemark Perú

Una de las opciones que tendrán los fans de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook es la cadena Cinemark, que tiene sucursales en Lima, Arequipa, Cajamarca, Huancayo, Huánuco, Piura y Trujillo. Pronto, la empresa anunciará en su página web el detalle de los locales con funciones disponibles.

Por el momento, queda establecido que la preventa inicia el 22 de febrero y no se han reportado compras adelantadas a esta fecha.

Anuncio de Cinemark sobre la proyección de Permission to dance on stage en Seúl, concierto de BTS, en cines de Perú. Foto: Instagram / @cinemarkperu

BTS en Cineplanet Perú

Otra empresa que confirmó el concierto de BTS en sus locales es Cineplanet, que también posee sucursales en Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huanuco, Juliaca, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna y Trujillo.

Todavía no se ha compartido la lista de sedes y funciones que recibirán a los fans de Bangtan en marzo. La preventa de Permission to dance on stage también será el 22 de febrero.

Concierto Permission to dance on stage en cines de Perú. Foto: Cineplanet

¿Cómo comprar entradas online para el cine?

Si será tu primera vez comprando entradas por la página web o app de ambos cines, puedes seguir los tutoriales que han preparado fanbases locales.