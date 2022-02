El popular grupo surcoreano BTS regresa a los escenarios en 2022. Los Bangtan Boys ofrecerán tres fechas de conciertos en Corea del Sur con el nombre de Permision to dance on stage - Seúl. El evento no dejará fuera a los fans internacionales, pues habrá transmisión en vivo y proyección en cines a nivel global.

América Latina alberga a miles de ARMY activos que están dispuestos a darlo todo por la música de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Por ello, 16 países de la región están en la lista oficial para ver el PTD on stage en pantalla gigante.

Fecha del concierto de BTS y proyección en cines

Si bien son tres días de show en Seúl, la segunda cita en el estadio Jamsil ha sido elegida por BIG HIT para ser filmada y proyectada en salas de cine.

‘BTS PTD live in cinemas’ se realizará el sábado 12 de febrero , única fecha programada para todo el mundo.

Imagen promocional de Permission to dance on stage de BTS en cine. Foto: Hybe

Concierto de BTS en cines de Latinoamérica

Según la página del evento (https://www.btsptdlivecinemas.com/), admiradores de BTS en México y Perú pueden alistar su agenda para ver el esperado concierto en cines.

Lista de países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.

Países que proyectarán en cines el concierto de BTS. Foto: Hybe

Horarios del concierto de BTS en cines de México

Debido a las diferencias en la zona horaria de nuestro continente respecto a Corea del Sur, las funciones programadas tienen particularidades.

La primera de ellas será una proyección simultánea para todos los países de la región. Según la descripción, se trataría de una ‘performance en vivo ajustada a horarios locales’. La segunda función será una repetición o replay.

Función 1: 12.00 p. m. del sábado 12 de marzo (CST).

Función 2: 4.00 p.m. del sábado 12 de marzo (CST).

¿Cuándo inicia la preventa de entradas para PTD on stage en cines?

Las compra de entradas para cada función del concierto de BTS en cines se habilitará el 22 de febrero.

Esta fecha corresponde a México, Perú y demás países en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Oceanía, según informa la web del megaevento.

BTS en México: Cinépolis confirma proyección del concierto

Es oficial. ARMY en México podrá disfrutar la experiencia del show de BTS en las salas de Cinépolis. La cadena de cines hizo el anuncio a través de sus redes sociales el miércoles 16 de febrero.