2gether the movie podría llegar a Latinoamérica, según embajadas de Tailandia

¿2gether the movie en Latinoamérica? Escenario soñado por los fans de Bright, Win y más actores que dan vida a la romántica película tailandesa podría hacerse realidad gracias al trabajo conjunto que realizan las embajadas del país asiático en Perú y México.

En el contexto de su estreno, los representantes oficiales de Tailandia en Perú y México abrieron una convocatoria en redes sociales para evaluar la posibilidad de traer a esta región la cinta de temática BL. Aquí te contamos de qué se trata.

Bright y Win en escena del tráiler de 2gether: the movie. Foto: composición LR / GGMTV

Sobre 2gether the movie

2gether the movie será la primera película sobre la historia de amor de Tine y Sarawat, personajes a quienes antes los fans han podido ver en el drama BL 2gether: The series y el especial Still 2gether.

Según adelantó el director Aonf Noppharnach Chaiyahwimhon, narrará la misma historia de las producciones predecesoras, pero contada desde una perspectiva diferente. “La perspectiva diferente es lo que lo hace interesante, es cómo vamos a contar la misma historia que la gente ya conoce. Hay algunos trucos que podríamos haber pasado por alto. Algo que nunca cuestionamos”, explicó el creador.

2gether the movie en Latinoamérica

La cinta será estrenada el 22 de abril. Al acercarse la fecha, las embajadas de Tailandia en Perú y México se unieron para lanzar una encuesta cuyo objetivo es evaluar la posibilidad de que 2gether the movie también sea lanzada en Latinoamérica.

Lo único que deben hacer los fans es responder hasta el 20 de abril el formulario de Google que ha sido difundido en redes sociales oficiales (puedes copiar y pegar esta URL: https://n9.cl/7iasb).

Embajada Real de Tailandia en México. Foto: captura @thaiembmex

Publicación de la Embajada del Reino de Tailandia - Royal Thai Embassy en Perú. Foto: captura Facebook / @thaiembassylima

Este solicita de manera opcional el nombre y correo electrónico del usuario. También tendrás la oportunidad de elegir en qué formato te gustaría ver la película (online o presencial en el cine).

Por último, deberás registrar obligatoriamente tu país de residencia y los nombres de tus actores tailandeses favoritos que no sean Bright Vachirawit y Win Metawin.

Una vez remitido el formulario, la información será procesa y enviada a Tailandia para que sea evalúe no solo la posibilidad de traer a esta región la película 2gether the movie, sino también otras actividades similares en el futuro.