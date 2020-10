Red Velvet: Irene y SM emiten disculpas tras acusación de mala actitud hacia editora

Irene, de Red Velvet, se ha disculpado públicamente este 22 de octubre por el caso de mala actitud hacia una veterana editora de fotos. Su agencia SM Entertainment también emitió un comunicado oficial al respecto.

El 20 de octubre, Kang Kook Hwa, conocida por su trabajo de más de 15 años al lado de famosos coreanos en el rubro de la dirección visual, compartió en Instagram un extenso relato sobre la situación que vivió la tarde de ese mismo día producto de la controversial conducta de una celebridad femenina.

Publicación original de Kang Kook Hwa. Foto: Allkpop

“Debería haberme preparado con las historias que escuché antes de conocerla. Pero hoy, me quedé sin palabras cuando esta persona me picó con sus palabras que son como agujas eléctricas. No tuve más remedio que quedarme quieta con las manos, los pies e incluso el cerebro atado. Tuve que quedarme quieta frente a esa cara repulsiva que histéricamente me estaba dando un ataque. Tuve que quedarme allí como una tonta sin nada que pudiera hacer”, señaló en uno de los párrafos para luego agregar que tenía una grabación que respaldaba sus afirmaciones.

Aunque no mencionó nombres, rápidamente los netizens especularon que podría tratarse de las miembros de Red Velvet Irene o de Seulgi, debido a que el texto fue acompañado de los hashtags ‘monster’ y ‘psycho’, títulos de recientes temas musicales interpretados por las idols K-pop referidas.

Principalmente, las acusaciones se dirigían a Irene debido a controversias pasadas respecto a su actitud, pero muchos internautas salieron en su defensa alegando que, anteriormente, Kang Kook Hwa compartió en redes su entusiasmo por la belleza de la líder. La editora respondió borrando dicho post.

La controversia en la comunidad en línea siguió creciendo luego de que varios profesionales del entretenimiento comentaran o dieran ‘like’ en la acusación original, entre estos una exbailarina de respaldo y un excoordinadora de moda de Red Velvet.

Integrantes de Red Velvet: Yeri, Seulgi, Irene, Joy y Wendy. Foto: SM Entertainment

Bae Joohyun (nombre real) guardó silencio hasta que, el martes 22, publicó una disculpas vía su cuenta de Instagram. Compartimos la traducción completa del mensaje de la estrella de 29 años.

"Soy Irene.

Me disculpo sinceramente por lastimar al estilista con mi actitud tonta y mis palabras y acciones descuidadas.

Me arrepiento y reflexiono sobre el hecho de que he lastimado a muchas personas que han trabajado conmigo hasta este momento, por tener un comportamiento inmaduro.

Mirando hacia atrás al pasado debido a esto, me siento avergonzada de mi comportamiento, acciones y palabras deficientes, y una vez más me he dado cuenta de la importancia de los miembros de nuestro personal".

Publicación de Irene en Instagram. Foto: captura @renebaebae

Poco después su agencia SM Entertainment efectuó un primer comunicado oficial que reproducimos en su totalidad.

"Este es SM Entertainment.

Nos gustaría comentar sobre el artículo que publicó un estilista acerca de Irene.

Irene conoció al estilista en persona esta tarde, y se disculpó sinceramente por el dolor que le causó al estilista debido a su actitud descuidada y arrebatos emocionales y acciones. Lamentamos mucho preocupar a muchas personas con su imagen inmadura.

También nos sentimos responsables de esto, y no podemos olvidar el arduo trabajo que todas las personas y el personal con el que trabajamos realizan tanto para la compañía como para los artistas. Nos aseguraremos de que algo así no vuelva a ser feliz, para todos con los que trabajamos.

Una vez más, nos gustaría disculparnos por haber causado preocupación a muchas personas".

Bae Joohyun (Irene): bailarina, cantante, actriz, modelo y MC coreana de 28 años. Foto: composición La República / SM

