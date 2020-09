Muere Yuko Takeuchi, reconocida actriz japonesa protagonista de Miss Sherlock

El entretenimiento japonés está de luto tras confirmarse la muerte de la reconocida actriz Yuko Takeuchi, quien, con 40 años, falleció este 27 de setiembre. Durante su carrera, había protagonizado importantes doramas, películas y series.

Según informa el portal japonés NHK, al promediar las 2 de la mañana, la intérprete fue hallada inconsciente en su departamento por un familiar. La trasladaron de emergencia al hospital, lugar donde solo pudieron certificar su deceso.

¿Quién fue Yuko Takeuchi?

Yuko Takeuchi inició su carrera como actriz en 1996. Recibió al menos 18 importantes premios en su país de origen por su desempeño en televisión y cine. Algunos de sus trabajos más destacados fueron Yomigaeri (2003), Dog in a Sidecar (2007) y Ima Ai no Yukimasu / Be with you (2005).

En el 2018 fue elegida para protagonizar Miss Sherlock, reboot producido por HBO Asia que da un giro a las historias creadas por Sir Arthur Conan Doyle. Takeuchi fue acompañada por Shijori Kanjiya, quien interpretó a la doctora Tachibana.

