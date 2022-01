Utopía, la película peruana, llega a Netflix desde este 7 de enero

El cine peruano sigue conquistando las pantallas internacionales y de Netflix con películas propias. Luego de lograr reconocimiento en doce festivales internacionales, Utopía, la película dirigida por el periodista Gino Tassara y el fallecido Jorge Vilela, llega desde este viernes 7 de enero a la famosa plataforma de streaming.

¿De qué trata Utopía, la película?

La película se basa en el trágico hecho real que enlutó a nuestro país: el incendio de la exclusiva discoteca Utopía en la que murieron 29 jóvenes. En la cinta seguimos las pericias de Julián, un periodista que intenta ir más allá de la historia oficial.

¿Qué dijo su director, Gino Tassara, al enterarse del estreno en Netflix?

El director y periodista Gino Tassara se encuentra feliz por esta gran oportunidad de mostrar su trabajo. En comunicado de prensa expresó: “Los cinco años que demoró hacer la película valieron la pena, estoy feliz y triste a la vez porque no puedo disfrutar este gran logro con mi amigo Jorge Vilela, que dirigió conmigo y falleció el año pasado”.

En otra parte del comunicado, Tassara destacó que en su momento terceras personas le pusieron trabas para que su largometraje no pueda ser vista en la famosa plataforma virtual. “Estoy sorprendido porque en un primer momento a mí me dijeron que Netflix no quería a Utopía… y se hubiera quedado en el baúl de los recuerdos si hubiera seguido con esa distribuidora peruana”, indicó el cineasta.

¿Quiénes actúan en la cinta?

Utopía, la película cuenta con un gran elenco de actores; entre ellos están Gianfranco Brero, Rossana Fernández Maldonado, Renzo Schüller, Cécica Bernasconi, Carlos Mesta, Edith Tapia, Javier Valdés, Leslie Stewart, Marissa Minetti, Alexandra Graña, Haydee Cáceres, Fernando Bakovic, Mari Pili Barreda, Kathy Serrano, Junior Silva, Valeria Bringas, Natalia Salas, Giovanni Arce y Guty Carrera.

¿Qué se logró hacer gracias al estreno de la película?

Gracias a Utopía, la película se logró remover el caso que duró 18 años e hizo que el prófugo Edgar Paz sea capturado y extraditado al Perú para que cumpla su condena por este crimen.

Trailer de Utopía, la película

¿Qué proyectos se vienen este 2022 para Gino Tassara en el cine?

Espera culminar dos películas nuevas: el drama, Reinas sin corona que tratará la lucha contra la violencia de la mujer y la comedia: Divorciadas, más vale sola que mal acompañada.