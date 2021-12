Cumberbatch tras fin de regrabaciones de Doctor Strange 2: “Esperen cosas extraordinarias”

Doctor Strange in the multiverse of madness, la secuela protagonizada por Benedict Cumberbatch y dirigida por Sam Raimi (director de la saga del Hombre Araña con Tobey Maguire), ha finalizado sus últimas regrabaciones. Ahora se perfila para ser el siguiente gran éxito de Marvel, luego de la locura provocada por Spider-Man: no way home.

Por medio del boletín Heat Vision del portal The Hollywood Reporter, se confirmó que, esta semana, la producción de la cinta había finalizado las nuevas grabaciones junto con varios miembros del elenco principal.

El tráiler de Doctor Strange 2 nos ha dao un vistazo de lo que pasará en Multiverse of Madness. Foto: Disney +

Cameos en el multiverso de la locura

De acuerdo con el mismo medio, existen sospechas de que algunos personajes de Sony podrían tener una participación, al igual que en la nueva película de Spider-Man.

El informe explica que las regrabaciones no solo han pulido ciertos detalles de la trama, sino que también se han añadido nuevos cameos y personajes que no estaban contemplados en un comienzo.

También se indica que esta cinta conectaría con otros de los estrenos de Marvel de este año, como Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos —que busca en su secuela a Simu Liu con Jackie Chan—, y las series de Loki y Wandavision.

Algunos fanáticos han señalado que esta película sería la ocasión perfecta para incluir a Los 4 fantásticos y X-men en el Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Qué veremos en Doctor Strange in the multiverse of madness?

Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) comentó hace unos meses en The today show que estaba contento con el trabajo de Raimi, y dijo a los fans que “esperen cosas extraordinarias”.

“Lo estamos mejorando aún más. Tendremos algunas nuevas grabaciones en noviembre y diciembre, y saldrá en mayo. Y supongo que tendrás que esperar hasta entonces”, declaró.

Doctor Strange in the multiverse of madness se perfil a ser el próximo éxito del UCM | Créditos: Marvel Studios

El director Sam Raimi, conocido por su trabajo en la primera trilogía de Spider-Man, con Tobey Maguire, podría regresar al mundo de los superhéroes por la gran puerta con esta cinta.

Se trata de un director que no tiene miedo a lo atrevido. No por nada dirigió la conocida cinta de terror The evil dead, considerada un clásico del cine.

Doctor Strange in the multiverse of madness se estrenará el próximo 6 de mayo de 2022, luego de haber sufrido algunos retrasos.