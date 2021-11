Pasión de gavilanes: la intensa escena que enfrentó a Mario Cimarro y Lorena Meritano

Con el estreno de Pasión de gavilanes 2, más de un televidente está recordando la ficción que tuvo de protagonistas a los Reyes y a las Elizondo. Luego de que Telemundo anunciara la continuación de la historia, quienes confirmaron su presencia en el reparto son cinco de sus seis intérpretes originales.

Mientras las grabaciones de los nuevos capítulos se realizan en Colombia, recordemos una de las escenas más emblemáticas de la telenovela, aquella que fuera del set enfrentó, en cuanto a cómo fue la grabación, a Mario Cimarro y Lorena Meritano.

PUEDES VER: Pasión de gavilanes 2: Jimena y Óscar aparecen en nuevas imágenes de la segunda entrega

La escena del secuestro de Juan Reyes por Dinora Rosales

En el 2003, Lorena Meritano dio vida a Dinora Rosales, la villana de Pasión de gavilanes. Con un personaje de gran carácter, ella quedó enamorada a primera vista de Juan Reyes, papel de Mario Cimarro. Con el paso de los capítulos, vimos que la dueña de la hacienda de los Rosales se obsesionó por la pareja de Norma Elizondo, al punto de secuestrarlo.

En el 2020, mientras realizaba un Instagram live junto a Danna García, Meritano reveló que Cimarro la llegó a escupir de verdad para darle mayor credibilidad a la escena del secuestro de Juan Reyes ejecutado por Dinora.

“Me acuerdo que me escupió una vez, algo que no estaba en el libreto. Cuando lo tenía atado y le daba látigos me escupió de verdad, pero si al personaje le suma, yo nunca me ofendí con él y él lo hacía en beneficio de todos, en beneficio del proyecto”, dijo la actriz.

Días después, específicamente el 8 de junio del 2020, el actor compartió un video en su cuenta de Instagram donde contaba su versión sobre esta secuencia de Pasión de gavilanes.

“Antes de cerrar esto y sin el ánimo de contradecir a mi querida Lorena Meritano. Tengo entendido, por lo que ustedes me han escrito, que ella dijo que yo en una escena (de Pasión de gavilanes) improvisé cuando estaba amarrado y para darle veracidad a lo que estábamos haciendo le escupí. Bueno, yo jamás he hecho eso a nadie y sino, muéstrenme dónde está”, aseveró Cimarro.

Así también, reveló cuál fue el truco que se ejecutó para llegar a finalizar la escena con éxito. “Lorena no recibió absolutamente nada, solo aire en su rostro, en su pecho y en su cabellera”, compartió el actor con el fin de poner punto final a cómo fue el desarrollo de esta escena.