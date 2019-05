Dragon Ball Super: La impresionante fusión entre Vegito y Gogeta

¡Su poder de pelea debe ser impresionante! La obra maestra de Akira Toriyama nos ha mostrado diversos personajes, algunos más débiles que otros mientras que hay pocos que rebosan de poder. Incluso, hemos visto a Dioses y ángeles en Dragon Ball Super.

Sin embargo, hay dos guerreros que son capaces de imitar a los dioses e incluso, superarlos. ¿De quiénes estamos hablando? De Vegito y Gogeta. Ambas, fusiones de Gokú y Vegeta.

Es por ello que surge la gran pregunta, ¿qué pasaría si ambos personajes se unen? esto puede parecer un disparate, pues es casi imposible ver a ambos guerreros en un mismo arco de Dragon Ball Super.

O tal vez no. En las redes sociales abundan todo tipo de dibujos sobre el anime de Akira Toriyama y, hay uno en particular que ha llamado la atención de los fanáticos. ¿De quién se trata? Gogeto o Gojito.

En Twitter, el fan de Dragon Ball Super, Renaldo (@Renaldo_Saiyan) publicó un impresionante Fan Art, donde aparece este nuevo guerrero que tiene el rostro de Vegito con la ropa de Gogeta.

Gogeto ( Gojito ) is Born ! ☆♡



Edit by me 💙🔥 pic.twitter.com/0fTr7zpvjs