John Wick 3: Parabellum: Críticos creen que será la mejor película de la trilogía

¿Eres de los que no puede esperar para ver "John Wick 3: Parabellum"? Te contamos que ya han salido las primeras reacciones en Internet y, como las anteriores películas, no decepcionará.

La cinta, interpretada por Keanu Reeves, traerá de regreso al asesino John Wick, quien hará de todo para retirarse del mundo del crimen y así poder vivir una vida normal. Sin embargo, no será tan sencillo que digamos, pues empezarán a buscarlo y asesinarlo.

Ahora último se ha proyectado "John Wick 3: Parabellum" a los críticos, quienes han comentado que la tercera entrega de Keanu Reeves tiene infinitas escenas de acción y que, incluso, es mucho mejor que las anteriores.

Onto my proper #JohnWick3 reaction: Pure visceral cinema. After the dramatic world expansion of CHAPTER 2, CHAPTER 3 returns to a leaner, exhilarating story chock full of breathless, bone-crunching action and even a few laughs. I was sweating 30 minutes in. This movie RULES. — Hoai-Tran Bui (@htranbui) 3 de mayo de 2019

"Sobre mi propia reacción de #JohnWick3: cine visceral puro. Después de la dramática expansión del mundo en John Wick 2, el capítulo 3 regresa a una historia más esbelta y estimulante, llena de acción ininterrumpida, huesos rotos e incluso algunas risas. Estaba sudando a los 30 minutos. Esta película es genial."

#JohnWick3 continues to build on the series' mythology and has some of the coolest action and most memorable side characters of the entire series. I'm not sure about everything it adds, and certain things will be controversial (no spoilers). But overall it's more @JohnWickMovie! pic.twitter.com/Vodcx2nJwE — Mike Rougeau (@RogueCheddar) 3 de mayo de 2019

"#JohnWick3 continúa construyendo sobre la mitología de la serie y tiene algunas de las mejores escenas de acción y los personajes secundarios más memorables de toda la serie. No estoy seguro de todo lo que agrega, y ciertas cosas serán controvertidas (no spoilers). ¡Pero en general es más John Wick."

If you want more John Wick, #JohnWick3 definitely delivers. More insane fights (the Casablanca sequence, OMG), more lore, more dogs (big plus!). pic.twitter.com/e7k6h1qDWD — Terri Schwartz (@Terri_Schwartz) 3 de mayo de 2019

"Si quieres más John Wick, #JohnWick3 definitivamente cumple. Más peleas locas (la secuencia de Casablanca, OMG), más historias, más perros (¡gran ventaja!).”

“Algunas de las decisiones de la trama y de los personajes me dejaron rascándome la cabeza y cuestionando las motivaciones cuando dejé el cine, pero eso no me impedirá regresar para el inevitable John Wick: Capítulo 4".

“JohnWick3: Un asesino alucinante que deja boquiabierto. Extiende bellamente la dinámica de construcción del mundo, pero también asigna una resonancia significativa a la acción dirigida por el personaje. Keanu Reeves es perfecto, Asia Kate Dillon es magnética y Halle Berry patea traseros. ¡Amé cada minuto!”

JOHN WICK 3: PARABELLUM TRAILER

JOHN WICK 3: PARABELLUM SINIPSIS

"John Wick está huyendo por dos razones principales. Está siendo cazado, ya que hay un contrato abierto que establece una recompensa de 14 millones de dólares a quien le mate; y por haber roto una regla de oro: matar a alguien en el interior del Hotel Continental. La víctima fue un miembro de la Alta Mesa o Mesa Suprema, el mismo que abrió el contrato contra Wick. Debería haber sido ejecutado, pero el manager del hotel, Winston, le dio una hora de ventaja para poder huir. A partir de ese tiempo, estará 'Excomunicado', es decir, con su membresía revocada, excluido de todos los servicios y alejado del resto de miembros. Pero en su huida, encontrará una aliada que sigue creyendo en él".