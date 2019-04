Game of Thrones 8x02: Jon le revela la verdad a Daenerys ¿Se quedará con el Trono?

Si en el primer episodio estrenado la semana pasada ("GOT 8x01") fuimos testigos de cómo Jon se enteraba que es Aegon Targaryen, el legítimo rey de los Siete Reinos, muchos fans se preguntaban cómo haría para decirle a Daenerys su verdadera identidad. Pues bien, esto sucedió en "Game of Thrones 8x02".

El segundo capítulo de la octava temporada de "Game of Thrones" ("Juego de Tronos") fue más emotivo que nunca, nos mostró algunas escenas de encuentros como Sansa con Theon y otros que parecían de despedida. Sin embargo, en los minutos finales se dio lo que muchos fans esperaban. El momento de la verdad.

Jon Snow se encontraba en la cripta de los Stark viendo las tumbas, cuando aparece Daenerys y le pregunta quien es la persona que estaba mirando. "Ella es Lyanna Stark". Al escuchar esto, la 'Madre de los Dragones', expresa su asombro y le comenta la historia que muchos conocen, que Rhaegar violó a la menor de los Stark.

"Game of Thrones 8x02" nos regaló el momento más esperado por todos los fanáticos, Jon le comentó que no fue así pues Rhaegar amó a Lyanna, se casaron en secreto y tuvieron un niño que fue criado por Ned Stark como su bastardo. "Mi verdadero nombre es Aegon Targaryen".

Daenerys al escuchar eso se asusta y le increpa quién le dijo eso. Jon comenta que fue Bran y Sam quienes le dijeron, el primero porque "lo vio" y el segundo, porque "leyó sobre el casamiento". Esta confesión golpeó tan duro a la 'Madre de los Dragones', quien se dio cuenta realmente que él es el verdadero rey legítimo de los Siete Reinos.

"Si fuera verdad, eso te convertiría en el último heredero varón de la casa Targaryen. Tendrías derecho a reclamar el Trono de Hierro", expresó una confundida Daenerys Targaryen.

Los fans se preguntan cómo tomará esta noticia Dany, si es que le dejará su sitio a Jon o peleará por quedarse con el poder.

¿Cómo activar HBO GO prueba 1 mes?

Para poder ver GOT 8x02 a través de HBO GO, deberás entrar a la página www.hbogo.com y ahí te saldrá la opción de "Disfruta de prueba gratis" y "conecta tu cuenta de proveedor". Tendrás que seleccionar la primera, luego elegir el país donde te encuentras y te pedirá descarga la aplicación a través de App Store o Google Play.

Una vez que hayas hecho eso deberás entrar seleccionar tu distribuidora de cable, teléfono, correo para poder registrarte y una vez que hayas hecho eso, podrás disfrutar del capítulo estreno en la hora indicada. Tendrás un mes de prueba gratis y, cuando desees, podrás salir de esto.

¿Cómo ver Game of Thrones 8x03 a través de HBO?

Registra tus datos y prueba la versión gratuita por un mes. Otra manera para poder ver el segundo episodio de GOT es adquirir el paquete premium de HBO para tu servicio de Movistar, Claro o DirecTv.

¿Cómo ver ONLINE HBO EN VIVO Game of Thrones 8x03?

HBO GO y HBO NEW: La aplicación de HBO GO te permite acceder con un mes de prueba gratis para poder ver todo el contenido.