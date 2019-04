My Hero Academia: mira el increíble tráiler ‘live action’ del anime [VIDEO]

My Hero Academia es el anime del momento. Gracias a su historia basada en los superhéroes, la obra escrita por Kohei Horikoshi en la 'Weekly Shonen Jump' de Shueisha ha ganado una gran cantidad de seguidores no solo en Japón, sino también a nivel mundial.

Es por esta gran cantidad de seguidores que cada año se esperan más producciones basadas en la historia de Midoriya, All Might y Bakugo, protagonistas del anime y manga.

Un inesperado tráiler se publicó esta mañana mostrando lo que será la obra ‘live action’ de teatro llamada My Hero Academia: The Ultra Stage. El espectacular resultado de los trajes, la puesta en escena y las coreografías emocionaron a los fans.

El tráiler inicia con Izuku Midoriya reuniéndose por primera vez con All Might al igual que el primer episodio del manga y anime. Seguido se muestra las apariciones de Bakugo y personajes como Uraraka, Iida, Aizawa e incluso el villano Shigaraki Tomura.

Con unas vestimentas muy parecidas a las originales, el ‘live action’ cuenta con elementos musicales, escenas de acción, humor y emotivos momentos entre los personajes.

My Hero Academia (Boku No Hero) es la obra del mangaka Kohei Horikoshi publicada en la famosa revista nipona para jóvenes desde el 2014. La historia sigue las aventuras de Midoriya, quien vive en un mundo donde todos tienen poderes o ‘quirks’ menos él. No es hasta que se encuentra con el poderoso All Might que comienza su carrera en convertirse en el héroe más grande de todos.