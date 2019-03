Avengers Endgame: Póster de Spider-Man revelaría secreto sobre la película [FOTOS]

Solo falta un mes para el estreno de Avengers: Endgame, y los millones de fans han visto los posters de la cinta como una gran oportunidad para compartir sus teorías al respecto.

En esta ocasión es el cabello de Tom Holland lo que ha asombrado a más de uno. ¿Por qué? Por su tamaño. La última imagen de Spider-Man en el UCM es desapareciendo en los brazos de Iron Man, y evidentemente tenía el cabello considerablemente más largo que en la última fotografía.

Lo más común sería pensar que al ser una imagen promocional simplemente tomaron la foto cuando Tom Holland cambió de peinado, sin embargo ya sabemos que Marvel no deja nada al azar.

La teoría más importante que podemos encontrar es que durante Avengers: Endgame los desaparecidos se encuentran con los sobrevivientes, entonces conseguiríamos ver a Spider-Man con el cabello recortado.

¿Cómo te tomas el tiempo de cortarte el cabello mientras estás desaparecido? El portal ComicBook propone que todos los que no sobrevivieron se instauraron en la Gema del Alma sin morir, si no viviendo en otra realidad. Esta no es la primera vez que se piensa que Spider-Man y compañía existen en otro universo.

Esta es la fotografía compartida en Instagram.

Avengers:Endgame se estrenará este 25 de abril.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas para Avenders: Endgame en Perú?

Ninguna cadena de Cine ha oficializado la información respecto al día de preventa, sin embargo, el 01 y 02 de abril sería la fecha tentativa.

SINOPSIS AVENGERS ENDGAME

"El grave curso de los acontecimientos puestos en marcha por Thanos, que destruyó a la mitad del universo y fracturó las filas de los Vengadores, obliga a los Vengadores restantes a prepararse para una última batalla en la gran conclusión de las 22 películas de Marvel Studios, Avengers: Endgame"