Batman: la nueva película estará ambientada en los 90 e incluirá a más de un villano

Después de la salida de Ben Affleck del proyecto de Batman, en donde el actor sería el director, guionista y protagonista, muchos fanáticos de DC Comics se preguntaron si la película seguiría en los planes de Warner Bros.

Un par de semanas después, Warner anunció que la película del hombre murciélago continuaría, esta vez bajo la dirección de Matt Reeves. Sin embargo, hasta ahora no se sabe quien será el encargado de interpretar al superhéroe de ciudad Gótica.

A pesar del mutismo de la compañía sobre el proyecto cinematográfico, Reeves se animó a dar detalles sobre la película en su cuenta de Twitter.

Looking like sometime around year’s end.