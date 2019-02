The Walking Dead: ¿Se descubrió la cura para zombies y no te diste cuenta?

The Walking Dead es, sin duda alguna, una de las series con más duración en la televisión. Desde su primera temporada en 2010, una de las grandes incógnitas era la cura del virus zombie. El la actualidad, aún no se sabe cómo inició esto, ni tampoco alguna cura. Hasta ahora.

A través de Reddit, un usuario publicó una teoría que va cobrando fuerzas con el pasar de los días y que muchos fans de The Walking Dead no han podido contradecir. Al parecer, la cura para detener esto estaría en los niños que nacieron luego del apocalipsis.

A través de esta plataforma web, el usuario StanyeEast realizó la siguiente pregunta: "¿Ha habido algún caso del que tengamos conocimiento donde haya muerto un niño después del inicio del apocalipsis?". Seguido de esto, respondió que "de ser así, ¿se confirma que se convirtieron sin ser mordidos? No recuerdo ningún ejemplo de esto y aquí está mi razón para preguntar..."

Esta teoría está reforzada en la idea que, todos están infectados y se convierten en zombies una vez que mueran, sin importa la manera en como fallecen. "Sin embargo, sería bastante intrigante si descubriéramos que la regla solo se aplica a todos los que estaban vivos en el momento en que ocurrió el apocalipsis".

"Básicamente, eso abriría la posibilidad de que cualquier persona nacida después del Día 1 (o Día Cero) solo se convirtiera si se la muerde, lo que permitiría un final a lo que ahora parece un ciclo interminable de caminantes", finalizó.

De esta manera, Judith, Rick Junior, el pequeño Hershel y el bebé que está por nacer de Rosita serán la solución para acabar con la ola de zombies que, al parecer, no tiene un fin. Si bien esto no está confirmado, puede ser una respuesta que se dará más adelante en las siguientes temporadas de The Walking Dead.