Oscar 2019: ¡Increíble! Green Book vence a Roma y gana el premio como mejor película

Green Book del director Peter Farrelly se llevó el trofeo más importante de la ceremonia de los Oscar 2019 y se impuso frente a Black Panther, Blackkklansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Roma, A Star is Born y Vice

Oscar 2019 [EN VIVO] vía TNT: Rami Malek entre los ganadores

Premios Oscar vía TNT EN VIVO. Esta noche se celebra la 91° edición de los Oscar 2019 y millones de espectadores creen que Roma, de Alfonso Cuarón, será la ganadora de la noche.Los Premios Oscar 2019, la celebración más importante del cine a nivel mundial, se celebra esta noche, y es organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Entre las películas favoritas de la noche se encuentra Roma, quien se encuentra nominada en 10 categorías entre la que destacan la de mejor película, mejor película de habla no inglesa, mejor director y mejor actriz.



Si no te quieres perder EN VIVO el Oscar 2019, aquí te decimos en qué canal verlo, qué día y a qué hora.

Oscar 2019 EN VIVO: Rami Malek gana como "Mejor actor"

Rami Malek se llevó un Premio Oscar 2019 a la mejor interpretación masculina por la película ‘Bohemian Rhapsody´. Malek ha conquistado al gran público con su interpretación de Freddie Mercury. La prueba de ello es que se ha llevado todos los premios, Globo de Oro como mejor actor y el BAFTA en la misma categoría.

Oscar 2019 EN VIVO: Spider-Man se convirtió en la Mejor película animada

"Spider-Man: Un nuevo universo", la aclamada y original versión del Hombre Araña, se quedó el domingo con el Óscar a la mejor película animada.

La cinta, que se impuso a "Los increíbles 2", "Isla de perros", "Mirai, mi hermana pequeña" y "Wifi Ralph", fue recompensada por sus impresionantes e innovadoras imágenes y sus contundentes mensajes sobre la diversidad y la familia que se ganaron tanto a los espectadores como a los críticos.



Mahershala Ali se alzó en la categoría Mejor actor de reparto en los premios Oscar 2019 por su trabajo en la película 'Green Book: una amistad sin fronteras'.

'Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury' triunfó en la categoría Mejor edición fílmica.

Oscar 2019: ¡Histórico! Roma gana como mejor película extranjera

Roma del director Alfonso Cuarón se lleva su segunda estatuilla de los premios Oscar.

La cinta se llevó el trofeo como mejor película de lengua extranjera en los Oscar 2019. La cinta se impuso a Capernaum,Cold War, Never, Look Away y Shoplifters.

Premios Oscar 2019 EN VIVO: Sigue la transmisión de la alfombra roja vía TNT EN VIVO

Yalitza Aparicio llega a la Alfombra Roja de los Premios Oscar 2019

Yalitza Aparicio desfiló por la alfombra roja del Premio Oscar 2019: esta maestra mexicana de origen indígena, que nunca en su vida imaginó ser actriz, está nominada a mejor intérprete por "Roma", la aclamada cinta de Alfonso Cuarón que puede cambiar la historia del mayor premio del cine.

En 90 años de los Premios Oscar, ninguna producción hablada en un idioma diferente al inglés se ha llevado el mayor premio de la noche, el de mejor película.

Y "Roma", un filme independiente en blanco y negro, hablado en español y en un dialecto indígena, tiene bastantes chances de romper con esta tradición casi centenaria.

Rami Malek protagonista de Bohemian Rhapsody llega a la alfombra roja

El actor Rami Malek , quien interpretó a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, llegó acompañado de su coprotagonista Lucy Boynton.

Premios Oscar 2019: Lista de nominados a mejor película

Pantera negra

El director Ryan Coogler cautivó a Hollywood con su versión de "Pantera Negra" de Marvel, una película visualmente impresionante sobre un reino africano mítico, oculto y tecnológicamente avanzado llamado Wakanda.

Al personaje principal también se le conoce como T'Challa, heredero al trono de Wakanda, que asciende al poder luego que su padre es asesinado.

Pero lo desafía Killmonger, un soldado estadounidense de operaciones encubiertas con intenciones nefastas, que además es primo de T'Challa.

La película obtuvo siete nominaciones en total, e hizo historia al convertirse en la primera película de cómics en ganar una nominación al premio más importante de los Oscar 2019

Ganó el premio al mejor elenco del sindicato de actores (SAG), su galardón más importante.

Infiltrado en el KKKlan

¿Será el año de Spike Lee? El veterano director produjo un drama vertiginoso basado en la historia real de un policía negro en Colorado que decide intentar infiltrarse en el Ku Klux Klan con la ayuda de su compañero blanco.

La película, que obtuvo seis nominaciones, está protagonizada por John David Washington (hijo del oscarizado Denzel Washington) y el nominado al ÓscarAdam Driver.

"Infiltrado en el KKKlan" se desarrolla en la década de 1970, pero la película termina con imágenes de mitines en Charlottesville hace dos años, en una dura acusación de las divisiones que sufre hoy Estados Unidos.

Aunque tiene un Oscar honorífico, Lee nunca ha ganado en una categoría en competencia. Hace 30 años incluso su influyente película "Haz lo correcto" no fue siquiera nominada.

Bohemian Rhapsody

El biopic sobre el legendario líder de Queen, Freddie Mercury, no fue bien recibido por la crítica, pero su inclusión sorpresiva -y sus victorias- en los Globos de Oro en enero lo impulsaron a la contienda por el Oscar.

Rami Malek es uno de los principales aspirantes al premio a mejor actor por su aclamada interpretación de Mercury, de la que se ha elogiado especialmente su pavoneo y la perfecta recreación de la icónica actuación de la banda en el concierto Live Aid en 1985.

La película, que obtuvo un total de cinco nominaciones, no escapó al escándalo: fue dirigida por Bryan Singer, quien enfrenta una serie de acusaciones de abuso sexual, algunas de las cuales involucran a chicos adolescentes.

Singer fue despedido poco antes de que se terminara "Bohemian Rhapsody", y no estuvo involucrado o siquiera fue mencionado en la campaña de la temporada de premios, aunque su nombre permanece en los créditos de la película.

La favorita

Una película con una perspectiva netamente femenina no ha ganado el Oscar 2019 a mejor película desde "Million Dollar Baby" en 2005, y "La favorita" sería una buena manera de romper esa racha.

El director griego Yorgos Lanthimos contó con un trío de actrices poderosas -Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone- para dar vida a su reimaginación feminista de la vida y el reinado de la Reina Ana de Gran Bretaña.

Colman interpreta a la enferma y paranoica monarca, mientras que Weisz interpreta a su mejor amiga, asesora y (en la película) amante, Lady Sarah, y Stone a Abigail, la prima lejana de Sarah que busca ascender en la corte.

Lo que sigue es una mirada oscura, absurda pero conmovedora de una reina confundida, que cae víctima de sus intrigantes compañeras femeninas.

Tiene 10 nominaciones, empatando con "Roma", incluidas tres para sus protagonistas.

Green Book

¿Pueden un pianista clásico negro y un guardia de seguridad ítalo-estadounidense convertido en chofer terminar siendo amigos durante un viaje al sur de Estados Unidos en plena segregación racial de los 60? "Green Book" es un relato de cómo sí es posible.

La comedia dramática, basada en la historia del músico Don Shirley y Tony "Lip" Vallelonga, está cabeza a cabeza con "Roma" como favoritas a llevarse el mayor premio de la noche en los sitios de pronósticos.

La película, que explora las relaciones raciales y de identidad, destaca gracias a las grandes actuaciones de Viggo Mortensen (Vallelonga) y Mahershala Ali (Shirley), ambos nominados al Oscar.

Ha enfrentado críticas, sobre todo de la familia de Shirley, que la considera otra historia de "salvadores blancos". Pero todos los vinculados a la película la defendieron enérgicamente.

Roma

Con una fotografía en blanco y negro de su infancia y un tributo a las mujeres que marcaron su niñez, Alfonso Cuarón es con "Roma" de los grandes favoritos de los Premios Oscar del domingo.

Si gana el premio, sería el primer filme en idioma no inglés en llevarse la máxima categoría del galardón y el primero para el gigante del streaming Netflix.

"Roma" cuenta la historia de una joven indígena llamada Cleo -interpretada por la debutante de la actuación Yalitza Aparicio- que trabaja como doméstica y niñera de una familia de clase media en Ciudad de México en la turbulenta década de 1970.

La película, hablada en español y una lengua indígena, es un proyecto personal del ganador del Premios Oscar en 2014 por "Gravedad".

Nace una estrella

Al comienzo de la temporada de premios de Hollywood, "Nace una estrella" parecía el gran favorito.

La nueva versión del clásico de Hollywood -un cantante adicto en decadencia conoce a una estrella en ascenso y su amor está en el medio-- tenía la etiqueta Oscar escrita por todos lados.

Contaba con el poder de estrellas como Bradley Cooper, que también la dirigió, y Lady Gaga, y recibió el abrazo de la crítica y una excelente taquilla.

¿Y qué pasó? A pesar de ganar ocho nominaciones, los "oscarólogos" pronostican un trofeo por mejor canción, con "Shallow", y no mucho más.

Vice

Adam McKay recreó en "Vice" la vida del exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney desde su juventud en Montana al gobierno de George W. Bush, con un tono cargado de sátira.

Christian Bale desapareció entre kilos extras y montañas de maquillaje para este papel por el que fue aclamado y le valió el Globo de Oro.

Tanto Bale como Amy Adams (que da vida a la esposa de Cheney) y Sam Rockwell (Bush) están nominados al Oscar.

Roma a un paso de romper un siglo de tradición de los Óscar

Un proyecto muy personal del mexicano Alfonso Cuarón puede cambiar este domingo drásticamente la historia de Hollywood: en 90 años de los Oscar, ninguna producción hablada en un idioma diferente al inglés se ha llevado el mayor premio de la noche, el de mejor película.

Y "Roma", un filme independiente en blanco y negro, hablado en español y en un dialecto indígena, tiene bastantes chances de romper con esta tradición casi centenaria.

Otras 10 películas "extranjeras" como "La vida es bella" y "El tigre y el dragón" recibieron nominaciones en la categoría más importante, pero ninguna se llevó hasta ahora los Premios Oscar

¿A qué hora son los Oscar 2019 vía México?

Premios Oscar 2019 horarios en Latinoamérica



México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador: 7:00 pm.

Ecuador, Colombia, Panamá: 8:00 pm.

Estados Unidos - Los Ángeles: 5:00 pm. (ET) / 09:00 pm. (PT)

Estados Unidos - Nueva York: 8:40 pm. (ET) / 12:40 am. (PT)

Rep. Dominicana, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 9:00 pm.

Paraguay: 10:00 pm.

Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile: 9:00 pm.

Nominados Premios Oscar 2019 vía TNT EN VIVO

¿Cómo ver el Oscar 2019 vía online?

La cuenta oficial en Twitter de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica de Hollywood, @TheAcademy, transmitirá el streaming en vivo de la alfombra roja a partir de las 6:30 p.m.

Nominados al Oscar 2019

Favoritas al Oscar 2019

Las películas con más nominaciones al Oscar 2019 son Roma de Alfonso Cuarón y The Favourite de Yorgos Lanthimos. Según la Academia cada una cuenta con 10 nominaciones.

Roma figura en la lista de nominados Oscar 2019 en las categorías: Mejor película, mejor fotografía, mejor película en lengua extranjera, mejor guion original, mejor diseño de producción, mejor actriz de reparto, mejor mezcla de sonido y mejor edición de sonido.

Mientras que The Favourite puede ganar la estatuilla de los Premios Oscar 2019 en las categorías: Mejor película, mejor fotografía, mejor guion original, mejor diseño de producción, mejor actriz de reparto por la actuación de Emma Stone y Rachel Weis, mejor diseño de vestuario y mejor edición.

Otras cintas que se postulan como ganadores Oscar 2019 en la categoría a mejor película son 'BlacKkKlansman', 'Black Panther', 'Bohemian Rhapsody', 'Green Book', 'Vice', 'Roma' y 'A Star is Born'.

La nominación de Roma a la categoría mejor película de los Premios Oscar 2019 es la primera que se hace en la historia del cine en español.

¿Por qué se llaman Premios Oscar?

Existen diversas teorías acerca del origen del nombre de los Premios de la Academia. La historia más conocida, pero que nunca ha sido confirmada, asegura que Margaret Herrick, directora ejecutiva de la premiación, bromeó sobre la apariencia de la estatuilla, afirmando que le recordaba a su tío Oscar.

¿Qué son los premios Oscar?

Es una de las premiaciones más importantes y trascendentales del cine a nivel internacional. En las semanas previas al evento, se publica la lista de nominados a las diversas categorías de premios que existen. El día de la ceremonia, se hace entrega de las estatuillas a cada ganador.

A inicios de cada año, se celebra uno de los eventos más grandes del mundo de la cinematografía que nomina y entrega premios a Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Película, Mejor Director, entre otras categorías que hacen posible que una película sea terminada.

¿Cómo y quién elige a los ganadores de los Premios Oscar?

Los nominados y ganadores son seleccionados por un comité especial que está conformado por personas especializadas en cada categoría. Es decir, los postulantes a Mejor Actor son seleccionados por actores y así sucesivamente, con excepción del premio a Mejor Película Extranjera o Animada. En esos casos, solo algunos miembros deciden.

El comité encargado de elegir a los ganadores está integrado por actrices, actores, directores, guionistas, editores, entre otros especialistas del mundo del cine. Quienes deben haber sido invitados por dos miembros o, de lo contrario, haber ganado un Oscar a lo largo de su trayectoria.

¿Que recibirán los ganadores de los Premios Oscar?

El ganador de cada categoría, recibe la estatuilla dorada como único premio. Sin embargo, reciben otros beneficios que no son otorgados por la Academia, como: reconocimiento, fama y un mayor sueldo. Además, el solo hecho de estar nominado, los hace acreedores de una bolsa de regalo especial que contiene productos, servicios o viajes por un costo no menor a cien mil dólares, aproximadamente.

Este año, los nominados recibirán una bolsa de regalo con un valor de cien mil dólares, entre viajes internacionales, productos o servicios. Adicionalmente, los ganadores son premiados con una estatuilla el día del evento, por parte del comité organizador.

¿Cuánto vale la estatuilla dorada del Oscar?

El premio entregado a cada uno de los ganadores, el cual es de metal de Britania plateado y recubierto por una capa de oro, posee el valor de un dólar. El motivo de su costo se debe a que desde 1950, la Academia y los galardonados firman un documento que prohíbe la venta de la estatuilla a otra entidad que no sea ellos.

A partir de 1950, el comité organizativo y los ganadores firman un acuerdo que evita la venta del galardón dorado que está recubierto por una capa de oro y hecho a base de metal de Britania plateado. Aunque si el ganador quiere vender obligatoriamente su estatuilla, solo podría realizar el trámite con la Academia por el precio de un dólar, un costo inferior a su valor real.

¿Quien diseñó la estatuilla de oro de los premios Oscar?

La estatuilla de oro fue creada en el 1928 por el director artístico de la casi desaparecida Metro Goldwyn Meyer (MGM), Cedric Gibbons, quien se encargó del diseño mientras el artista George Stanley fue quien la esculpió.

La estatuilla de oro mide más o menos 34 centímetros y pesa alrededor de 4 kilos, representa a un hombre armado con una espada que reposa sobre un rollo de película con cinco radios.

¿Quién es el actor con más nominaciones al Óscar?

Con 21 nominaciones y solo 3 Oscar ganados, la actriz Meryl Streep es la actual actriz con más nominaciones en la historia de los premios Oscar. Asimismo tuvo 31 nominaciones a los Premios Globo de Oro (solo ganando 8 galardones) que la cataloga como la ganadora por el mayor número de candidaturas en la historia.

¿Cuál es la película con más Óscar de la historia?

En toda la historia de los Premios de los Oscar, solo 3 películas llegaron a tener la mayor cantidad de estatuillas de oro: "Ben-Hur" (1959), "Titanic" (1997) y "El señor de los anillos: el retorno del rey" (2003) con un total de 11 galardones cada una. Con un mínimo margen, la "Lo que el viento se llevó" (1939) y "West Side Story" (1961) las siguen con un total de 10 premios cada una.