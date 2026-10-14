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Ciencia

Por primera vez, un planeta rocoso potencialmente habitable muestra signos de tener atmósfera

Este nuevo mundo reveló su atmósfera a través de una lenta fuga de helio al espacio.

El exoplaneta LHS 1140 b se muestra en primer plano, rodeado por una atmósfera rica en helio. Foto: Melissa Weiss/Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian/ilustración
El exoplaneta LHS 1140 b se muestra en primer plano, rodeado por una atmósfera rica en helio. Foto: Melissa Weiss/Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian/ilustración
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Astrónomos detectaron señales de una atmósfera alrededor de LHS 1140 b, un planeta rocoso situado en la zona habitable de una estrella a unos 48 años luz de la Tierra. El hallazgo, publicado en la revista Science, representa un avance en la búsqueda de mundos que podrían reunir condiciones favorables para la vida.

La evidencia procede de la detección de helio que escapa del planeta hacia el espacio. Aunque este resultado no demuestra que exista vida ni confirma la presencia de agua líquida, indica que LHS 1140 b conserva una atmósfera, una característica importante para estudiar su posible habitabilidad.

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¿Cómo detectaron la atmósfera del planeta LHS 1140 b?

LHS 1140 b orbita una estrella enana roja cuya zona habitable se encuentra relativamente cerca. Esta región recibe ese nombre porque las temperaturas podrían permitir la presencia de agua líquida en la superficie de un planeta, siempre que existan las condiciones ambientales adecuadas.

Hasta ahora, los astrónomos habían identificado miles de planetas fuera del sistema solar, conocidos como exoplanetas, incluidos varios mundos rocosos en zonas habitables. Sin embargo, confirmar si estos cuerpos celestes poseen una atmósfera ha sido uno de los grandes desafíos de la investigación astronómica.

Para estudiar LHS 1140 b, el equipo dirigido por Collin Cherubim, quien obtuvo un doctorado en Ciencias Planetarias y de la Tierra en la Universidad de Harvard, utilizó el espectrógrafo WINERED del Observatorio Magallanes, en Chile.

Los investigadores aprovecharon una noche en la que LHS 1140 b y otro planeta pasaron frente a su estrella. Durante estos tránsitos, parte de la luz estelar atraviesa la atmósfera planetaria, lo que permite identificar los gases presentes mediante el análisis de la luz.

Mientras el segundo planeta no mostró señales de tener atmósfera, LHS 1140 b produjo una señal clara de helio escapando al espacio. La observación respaldó las predicciones de un modelo teórico desarrollado por Cherubim y sus colaboradores.

“Una atmósfera es esencial para que un planeta pueda albergar vida tal como la conocemos”, afirmó Cherubim. “Esta es la primera vez que alguien encuentra una atmósfera en un planeta rocoso situado en la zona habitable de otra estrella”.

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¿Podría el planeta albergar vida?

Los investigadores estiman que la atmósfera de LHS 1140 b ha sobrevivido durante más de 3.000 millones de años. Su permanencia convierte al planeta en un objetivo especialmente interesante para futuras observaciones, aunque todavía es necesario conocer mejor sus características.

Robin Wordsworth, profesor de Ciencias Ambientales y de Ingeniería y de Ciencias Planetarias y de la Tierra en Harvard, destacó la importancia de este resultado para la investigación de otros mundos.

“Hace veinte años nos preguntábamos si siquiera existían otros planetas de tipo terrestre. Después descubrimos que son comunes y encontramos algunos en la zona habitable. La siguiente pregunta era si alguno había conseguido conservar una atmósfera. Ahora sabemos que al menos uno lo ha logrado”, explicó.

Por su parte, Cherubim espera determinar la composición química completa de la atmósfera y averiguar si el planeta tiene océanos superficiales u otras características relacionadas con la habitabilidad.

La detección también abre la posibilidad de estudiar las atmósferas de otros planetas rocosos mediante telescopios terrestres, a partir de los gases que escapan hacia el espacio.

“Esta ha sido una validación del modelo y, con suerte, será solo la primera de muchas más observaciones”, señaló Cherubim.

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