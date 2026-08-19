¿Ya nos aburre el mundo exterior?, por Mirko Lauer

Cuando Rusia invadió Ucrania, los acontecimientos dramáticos del exterior que nos podían afectar, o de plano lo hacían, eran una novedad. Desde entonces empezamos a vivir cada vez más en lo internacional. Nos afectaron los precios, los riesgos, las tensiones; algunos de estos factores todavía lo hacen, en diversos grados.

En Perú la cosa ha llegado a afectar nuestra ubicación en lo internacional. China o EE. UU. es una encrucijada de la máxima importancia. Las elecciones de América Latina influyen en las nuestras. Los torrentes migratorios a esta hora nos tocan adentro y afuera. Lo ocurrido en Ceuta nos puede dejar sin acceso a la Unión Europea.

Al inicio el proceso era estimulante, sobre todo en su desarrollo en el Medio Oriente. Hoy es igual de violento, pero se ha empezado a poner tedioso: no nos toca tanto, es decir, que no nos asusta tanto, y se ha vuelto repetitivo. La maldad de Benjamín Netanyahu ya no sorprende a nadie; tampoco el antioccidentalismo de Rusia.

Algo parecido se está dando frente al Caribe y aledaños. La ofensiva de Donald Trump sobre el chavismo en Venezuela nos sorprendió. Hoy es parte del día a día del Departamento de Estado. Nadie espera algo parecido en Cuba. Nicaragua se ha sumado al registro de la maldad tropical. Ya ni siquiera esperamos la visita a Lima de Marco Rubio.

¿Hacemos bien en cansarnos de seguir la decadencia de la globalización? Haríamos mal en perder esa perspectiva, algo clave para la marcha del gobierno. Nos interesa reanimar las relaciones con nuestros vecinos, el comercio con nuestros clientes, el peso de nuestra diplomacia. No debemos volvernos un país fácil de aislar, ni siquiera en parte.

Quizás los dramas de otros pueblos, guerras sobre todo, ya no son novedosos. Pero cada uno de ellos nos dice, es decir, nos enseña, algo para nuestro beneficio. La resistencia de Ucrania o Irán, la exitosa protesta juvenil en la India y la prepotencia de Trump son todas lecciones para nuestra modesta actividad política.

Desde el siglo XIX nos ha costado mucho no estar atentos a lo que sucede en el resto de la región y del mundo. Son mensajes sobre nuestros peligros y oportunidades, sobre nuestras posibilidades. No pegar el oído a ese ruido es una sordera que nos ha costado, y nos cuesta, mucho. Desde Torre Tagle hasta la BVL.