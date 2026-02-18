HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Más cerca de la Luna: la NASA pone a prueba Artemis II en un ensayo general con carga de combustible

En un segundo intento desde Cabo Cañaveral tras los errores en el anterior abastecimiento, se volverá a simular el procedimiento de vuelo.

El cohete Artemis II y la nave espacial Orión en el Centro Espacial Kennedy. Foto: NASA
El cohete Artemis II y la nave espacial Orión en el Centro Espacial Kennedy. Foto: NASA

La NASA sigue con el objetivo de volver a llevar astronautas a la Luna. La agencia estadounidense realizará el 19 de febrero el wet dress rehearsal de la misión Artemis II, un ensayo general que simulará el despegue del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), incluida la carga de combustible criogénico.

La cuenta regresiva será desde la plataforma del Centro Espacial Kennedy, donde el equipo busca comprobar que los sistemas funcionan sin fallas antes de autorizar el vuelo previsto para marzo. Este será el primer viaje tripulado que marcará el regreso a la órbita del satélite tras más de medio siglo.

lr.pe

La NASA corrige errores

La agencia espacial realizará de nuevo esta prueba tras las fugas de hidrógeno líquido en el ensayo del pasado 3 de febrero. El combustible es extremadamente volátil y podría ocasionar complicaciones en la misión. Para este segundo intento, los equipos reemplazaron sellos defectuosos en el sistema con el objetivo de evitar filtraciones durante la carga de los tanques.

El SLS y la nave espacial Orión encima del lanzador móvil. Foto: NASA

El SLS y la nave espacial Orión encima del lanzador móvil. Foto: NASA

Durante el wet dress rehearsal, el SLS es abastecido con más de 700.000 galones, mientras se ejecuta un conteo regresivo, con pausas programadas que simulan condiciones reales de lanzamiento. El ejercicio permite verificar cómo responde el cohete ante posibles interrupciones y cómo se reinicia el proceso en caso de una suspensión de último momento.

Aunque los cuatro astronautas no participarán directamente, seguirán el desarrollo y algunos procedimientos vinculados al día del despegue.

lr.pe

Lo que está en juego

La NASA indica que, sin un ensayo exitoso, no habrá fecha definitiva. Una prueba sin fugas ni fallos técnicos es indispensable para autorizar el vuelo tripulado, ya que Artemis II llevará humanos alrededor de la Luna por primera vez desde el Apolo 17, en 1972.

Si todo concluye según lo previsto, la agencia confirmaría en los próximos días una ventana de lanzamiento para marzo. La misión no descenderá en la superficie lunar, pero servirá para validar todos los sistemas necesarios para futuros viajes, incluido el histórico alunizaje que la NASA proyecta en un corto plazo.

