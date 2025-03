¿Sabías que los gatos caminan en círculos? La verdadera razón detrás de este comportamiento

El comportamiento de los gatos al caminar en círculos puede ser desconcertante para sus dueños. Este fenómeno puede tener múltiples significados, desde simples expresiones de cariño hasta indicios de trastornos neurológicos. Conocer las razones detrás de este comportamiento es fundamental para actuar a tiempo si es necesario.

Según Champions Cat, caminar en círculos no es un juego ni una forma de llamar la atención, sino un posible signo de enfermedad. Este comportamiento puede resultar de problemas en el sistema nervioso central o periférico, o incluso de alteraciones en el oído medio o interno. Es importante destacar que este andar peculiar no discrimina por edad, raza ni sexo, y aunque es poco frecuente, puede presentarse en cualquier felino.

Si notas que tu gato lo hace de forma constante y sin razón aparente, podría ser buena idea observar su comportamiento general y consultar con un especialista. Foto: Pp Crevillent

La importancia de la evaluación de un veterinario

Las razones por las que un gato puede caminar en círculos podrían necesitar una evaluación detallada por parte de un veterinario. Esta intervención temprana es fundamental para tratar adecuadamente la condición y prevenir que los síntomas causen efectos permanentes en el animal.

Trastornos neurológicos y su diagnóstico

El diagnóstico de los trastornos que provocan que un gato camine en círculos a menudo involucra pruebas de imagen detalladas, como radiografías y resonancias magnéticas. Estas pruebas ayudan a identificar la condición médica precisa. Afortunadamente, muchos de estos trastornos pueden recibir un tratamiento efectivo, lo que asegura que el bienestar del felino se restaure sin dejar rastros de la enfermedad.

Síndrome vestibular: un trastorno a considerar

Otra perspectiva la ofrece Zoo Plus, que detalla cómo el síndrome vestibular, un trastorno que afecta el equilibrio, podría ser la raíz de tales síntomas. Este síndrome no es exclusivo de los gatos, ya que también afecta a perros, especialmente a los de mayor edad. Aunque el síndrome en sí mismo no es mortal, es fundamental tomar en serio sus síntomas, ya que pueden esconder enfermedades más graves.

Condiciones médicas graves

Pp Crevillent también aborda el tema, destacando que caminar en círculos en gatos puede ser el resultado de condiciones médicas graves como el hipertiroidismo y las infecciones del oído. Un gato con hipertiroidismo, que produce un exceso de hormona tiroidea, puede mostrar hiperactividad extrema, lo que se manifiesta como una incapacidad para estar quieto, lo que resulta en un giro compulsivo.

Comportamientos normales y expresiones de cariño

Adicionalmente, según Purpina, este andar en círculos podría ser la manera en que los gatos intentan atraer la atención de sus dueños o expresar una necesidad. Es esencial diferenciar entre un comportamiento destinado a buscar atención y uno que indica enfermedad. Los movimientos en círculo pueden tener un trasfondo más inofensivo, como lo expresa Purpina, donde el gato intenta asignar su olor a los humanos con los que interactúa, un comportamiento habitual y territorial.